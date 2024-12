Aurora Ramazzotti si sposa: la romantica proposta di matrimonio a Londra e l’anello di diamanti

Milano, 1 dicembre 2024 – Aurora Ramazzotti ha detto “sì”. “I said YES in the place where we fell in love. Ti amo per sempre @kingcerz”: è questa la didascalia con cui la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha annunciato questa mattina di aver ricevuto e accettato una dolcissima proposta di matrimonio da parte del compagno, Goffredo Cerza. Ventisette anni lei, ventotto lui, Aurora e Goffredo stanno insieme dal 2018 e nel marzo 2023 hanno avuto il piccolo Cesare.

E c’era anche lui a Londra, dove papà Goffredo ha deciso di chiedere la mano di Aurora nel più classico e romantico dei modi: in ginocchio con uno stupendo anello di diamanti. Una proposta che la ragazza evidentemente non si aspettava vista la reazione. Una proposta finalmente “autentica”, come ormai sui social non se ne vedono più.

La famiglia si trova da qualche giorno a Londra. Proprio qui, dove Cerza e Ramazzotti si sono conosciuti e innamorati e per questo la capitale britannica è stata la location giusta per la proposta. I due, infatti, si sono conosciuti a Londra grazie a una comune amica che viveva lì. Un amore travolgente e sin da subito molto solido, tanto che il ragazzo - è nato e cresciuto a Roma, dove ha studiato prima di trasferirsi nella capitale britannica - si è trasferito a Milano proprio per stare più vicino ad Aurora. La coppia, come detto, ha un bimbo di un anno e mezzo e da poco ha finito di sistemare la nuova casa.

Ma chi è Goffredo Cerza? Di professione business analyst, il giovane Goffredo ha una passione per il fitness che ha fatto diventare anche un lavoro. Proprio quello del fitness è uno degli interessi in comune con Aurora.