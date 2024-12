Fabrizio Corona di nuovo papà, è nato Thiago: il figlio con la compagna Sara Barbieri

Milano, 21 dicembre 2024 – Fabrizio Corona e Sara Barbieri sono diventati genitori: è nato il loro primo figlio, Thiago. La coppia ha annunciato il lieto evento con un paio di immagini sui social, dopo alcuni giorni di silenzio ma durante i quali i numerosi fan della coppia aspettavano di avere notizie, visto che il termine della gravidanza cadeva proprio intorno a Natale. L’ex re dei paparazzi ha sperato fino all’ultimo che il piccolo scegliesse il 25 dicembre per venire al mondo, ma ha anticipato.

Le storie Instagram

Fabrizio Corona è diventato papà per la seconda volta (il primo figlio Carlos Maria ha 22 anni ed è nato dall’amore con l’ex moglie Nina Moric, ndr). L’annuncio è arrivato attraverso i social, dove l’ex re dei paparazzi ha condiviso una Instagram Story che lo immortala mentre bacia delicatamente il piccolo Thiago, avvolto in una copertina azzurra.

Fabrizio Corona con il figlio Thiago (Frame video Instagram)

La nascita di Thiago era stata anticipata da uno scatto condiviso sempre sui social, in cui si vedeva Sara Barbieri mentre si dirigeva verso la sala parto. E poco dopo proprio la porta della stanza con tre cuoricini rossi e, come sottofondo, la canzone ‘Kite’ degli U2.

Sara Barbieri in sala parto, è nato Thiago (frame video Instagram)

Sara Barbieri

Sara Barbieri, 24 anni, è una modella piuttosto riservata. A differenza di molte delle donne che hanno fatto parte della vita di Fabrizio Corona, la giovane ha sempre scelto di mantenere un profilo basso. La notizia della gravidanza era stata resa pubblica a maggio 2024, quando Corona, in un’intervista al settimanale Chi, aveva condiviso la sua felicità. “Sara è una donna speciale”, aveva dichiarato, sottolineando come la relazione con lei fosse diversa da tutte le altre. E sulla differenza di età: “È vero sono più grande di lei di 26 anni ma Sara non è una bambina, è la persona con l'anima e l'intelligenza più profonde che abbia mai incontrato”. E ancora: “Quello che ho con lei è sicuramente una delle storie più belle che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri con Sara. Farei anche un figlio”. E così è stato. In questi mesi, la compagna ha condiviso sul suo profilo Instagram solo qualche scatto del ‘pancione’ che cresceva. Per Sara, Thiago è il primo figlio.

Gli auguri alla coppia

I collaboratori di Fabrizio Corona hanno subito fatto le congratulazioni social. Lo staff di Dillingernews, la rivista che ha fondato in questi anni, ha scritto: “Oggi il capo è diventato papà per la seconda volta”, si legge. “Ti facciamo tutti gli auguri per la persona folle che sei ma che sa essere anche molto buono. I banditi ti vogliono bene”.