Cecilia Rodriguez, quando partorisce e come procede la gravidanza? "Uno dei periodi più belli della mia vita"

Cecilia Rodriguez e Iganzio Moser aspettano una bambina. Dopo numerosi rumors, l'annuncio ufficiale è arrivato lo scorso maggio, nel giorno della festa della mamma, e da quel momento la showgirl argentina mostra con grande orgoglio quel 'pancino' che cresce sempre di più. Non solo, sui social aggiorna i follower per quanto riguarda la gravidanza e dona consigli alle future mamme sull'alimentazione. La coppia vive a Milano ed è probabile che la piccola nasca nel capoluogo lombardo, anche se ancora non si sa nulla della possibile data del parto.