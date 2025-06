Diletta Pagliano operata alla testa: “I medici del Policlinico di Milano mi hanno salvato la vita”

Milano – Diletta Pagliano, volto televisivo noto per aver partecipato a “Uomini e Donne” nel ruolo di corteggiatrice nel lontano 2011, sta vivendo il periodo più delicato della sua vita. Abbandonata la carriera televisiva per lanciarsi con successo nel mondo della ristorazione a Milano, l’imprenditrice, influencer e soprattutto mamma 35enne ha recentemente subito un importante intervento chirurgico alla testa per rimuovere due lesioni.

Sui social

È stata lei stessa a raccontarlo ai suoi 83mila follower di Instragram, documentando con foto, post e storie l’operazione e l’avvio delle cure. “Periodo delicato, operazione durata 10‑12 ore alla testa per due lesioni importanti, è andata bene”, ha scritto ai suoi fan, tranquillizzandoli e ringraziando allo stesso tempo il personale medico del Policlinico di Milano che le “ha salvato la vita”. Settanta punti di sutura al capo, cicatrici vistose, mostrate ai suoi follower, poi l’avvio della terapia, in attesa dell’esito istologico sui tessuti rimossi. Tanti i messaggi di solidarietà, tra cui spicca quello dell’ex Leonardo Greco, il tronista che la “scelse” a Uomini e Donne e ne fu il fidanzata per circa sei anni: “Riprenditi”.

Legata da otto anni all’imprenditore Alessandro Mastromatteo, con cui ha avuto nel 2019 il figlio Thomas, Diletta Pagliano nel 2020 ebbe un grave incidente con lo scooter con varie fratture che paventarono il rischio di un’amputazione poi scongiurata.