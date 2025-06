J-Ax e il ritorno alle origini: “Stavo diventando un altro. Alla fine vince chi non si è perso. Ora sono tornato”

Milano, 26 giugno 2025 – Davanti allo schermo, con la schiuma e il rasoio in mano. Ritorno al look delle origini (e forse qualcosa di più) per il rapper J-Ax, uno degli indiscussi protagonisti della scena rap italiana a partire dagli Anni Novanta. Il cantante (all’anagrafe Alessandro Aleotti), 52 anni, su Instagram ha condiviso un video in cui abbandona barba e occhiali per sfoggiare lo storico pizzetto. La clip è accompagnata da un lungo messaggio: “A volte ci si piega piano, come un cartello storto, in mezzo al traffico, spinto dal vento degli altri – inizia J-Ax -. A volte non te ne accorgi nemmeno, cedi alle mode, all’età, a quella voce di sottofondo che ti dice come dovresti essere come fosse una goccia che scava nell’identità”.

J-Ax (Foto Ansa)

Le immagini scorrono e J-Ax si libera prima della barba e degli occhiali. “Poi succede qualcosa, una “ego death” come direbbero quelli fighi, e ti ricordi chi sei. Stavo diventando un altro o forse stavo solo coprendo la mia faccia, quella che mi sono guadagnato. Alla fine della corsa non vince chi si è adattato ma vince chi non si è perso” Infine un sorriso e il messaggio conclusivo: “Sono tornato”.

Migliaia i like al post sui social, con tanti messaggi non solo dai fan ma anche da amici e colleghi. A partire da Gianni Morandi che ha scritto: “Ma tu sei sempre rimasto con noi!” passando per la cascata di cuori di Orietta Berti. Il dj Molella ha scritto sotto il post: “Tu per me sei sempre AX quello che ho accompagnato a casa dal Rolling negli anni 90”. Messaggi di supporto alle parole del rapper anche da Grido (Luca Paolo Aleotti, fratello di J Ax), Gianluca Gazzoli, Danti e Fabio Rovazzi. Sotto il video anche il commento dell’altra metà degli Articolo 31, Dj Jad: “Ma ma ma.. Ma non sei mai andato via”.