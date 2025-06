Aurora Ramazzotti e Cecilia Rodriguez invitate speciali, un fine settimana di coccole da Giulia De Lellis

Amiche, relax e coccole. È il fine settimana che si sono concesse Aurora Ramazzotti e Cecilia Rodriguez grazie all’invito di Giulia De Lellis. L’influencer romana ha scelto di ospitarle a Villa Bertarello, a Vetralla, in provincia di Viterbo, per una due giorni organizzata da Audrer, la sua linea beauty. Le tre giovani, insieme a Martina Ravotti, si sono rilassate tra trucco, parrucco, pilates e vestiti all'ultima moda. Ma si sono anche divertite con una sorta di laboratorio di decorazione candele, utilizzate poi per allestire la tavola. Ad accompagnare le giornate, un favoloso brunch immerso nel verde e una cena al chiaro di luna. Ma anche tantissime chiacchiere tra confidenze, consigli e risate.