Veronica Ferraro e Davide Simonetta si sono sposati. Questa volta davvero: “In tempo per l’arrivo di Orlandino”

Bagnolo Cremasco (Cremona), 27 giugno 2025 – Vi ricordate il matrimonio da sogno di Veronica Ferraro e Davide Simonetta, lo scorso settembre? Location stupenda, nella Brianza Lecchese, e invitati vip come Chiara Ferragni (migliore amica della sposa) e Annalisa, che si è anche esibita per gli sposi. Beh, sappiate che è stata “solo” una grande e bellissima festa, ma il matrimonio quello vero, valido ai fini civili, si è tenuto ieri a Bagnolo Cremasco. A dirlo è la stessa Ferraro, che è in attesa del suo primo figlio – Orlando – tramite un post su Instagram che accompagna delle foto molto semplici.

"No non è un rinnovo di promesse stile Beautiful, semplicemente ci abbiamo messo “solo” nove mesi a mettere le firme in comune giusto in tempo per l’arrivo di Orlandino”.

Nelle immagini postate dall’influencer da 1,4 milioni di follower su Instagram si vedono i due sposini, più innamorati che mai, in abiti eleganti ma adatti a quella che è una (pur importante) formalità, sia in Comune a Bagnolo sia in strada, nel paesino d’origine di Simonetta. Foto di rito con i genitori, bacio fuori dal municipio con tanto di bouquet: insomma, un matrimonio bis in forma ristrettissima per la coppia che ha coronato il sogno d’amore dopo qualche travaglio.

Lui, classe 1983, è un musicista, compositore, arrangiatore e produttore tra i più importanti del panorama musicale italiano. Ha avuto una relazione con Annalisa dal 2015 al 2017. I rapporti tra i due sono rimasti ottimi, tanto che la cantante si è esibita, come detto, anche durante il matrimonio sulle note di La prima cosa bella con il marito Francesco Muglia al pianoforte.

Lei, classe 1987, è un’influencer del giro di Chiara Ferragni. Ha avuto una lunga relazione, culminata con un matrimonio, con il personal trainer Giorgio Merlino. La relazione con Davide Simonetta è stata annunciata nel 2023. I due hanno anche raccontato ai propri follower il desiderio di allargare la famiglia e le difficoltà incontrate lungo il percorso, culminato poi nel ricorso alla fecondazione assistita. E, infine, nella lieta notizia dell’arrivo di un bimbo, Orlando. Il 10 giugno si è tenuto anche il “baby shower”, a cui erano presenti tutte le sorelle Ferragni al gran completo con tanto di mamma. All'evento oltre a Chiara c'erano infatti anche le sorelle Valentina e Francesca (anche lei in dolce attesa, del suo secondo figlio) e Marina Di Guardo. Veronica Ferraro è infatti considerata "una di famiglia" dalle tre sorelle, che non sono volute mancare a questo momento speciale. Sorridenti e rilassate si sono concesse uno scatto insieme nel giardino dove si è svolto l'evento.