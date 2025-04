Il segno di Paola Marella, a Milano l’iniziativa benefica “A cura di Paola”: “Fare qualcosa per gli altri è il modo migliore per ricordarla”

Milano, 16 aprile 2025 – È dedicata a supportare i progetti della Fondazione Paola Marella - appena creata in ricordo dell'architetta e volto tv, scomparsa il 20 settembre scorso a 61 anni - la prima edizione di "A cura di Paola", iniziativa a scopo benefico che si terrà dal 9 all'11 maggio a Milano, al Salone dei Tessuti in via San Gregorio 29, messo a disposizione dalla Famiglia Galtrucco.

La battaglia contro il cancro

L’architetta milanese si è spenta dopo una lunga battaglia contro il cancro. Una donna di grande garbo, gusto, eleganza che si è fatta conoscere e amare dal grande pubblico per i primi reality dedicati alla casa (“Cerco casa disperatamente”, solo per citarne uno). "Siamo stati compagni di viaggio e antesignani di questa nuova televisione che, tra il mondo suo dell’immobiliare e il mondo mio della cucina ha preso piede 20 anni fa” aveva ricordato l’amico e collega Alessandro Borghese, nel giorno del suo funerale.

La nascita della Fondazione Paola Marella

Alla sua morte la famiglia (in primis il marito Domenico e il figlio Nicola) aveva chiesto attraverso il necrologio di sostenere il Pancreas Center dell’ospedale San Raffaele. Un impegno, nel nome di Paola Marella, che si è concretizzato in un nuovo importante progetto: la nascita della Fondazione Paola Marella.

L’iniziativa benefica “A cura di Paola”

Proprio nel segno di Paola Marella è nata l’iniziativa milanese “A cura di Paola”. L’evento prende vita grazie alla partecipazione di realtà del design e dell'arredamento, della moda e del beauty, che hanno scelto di donare i loro prodotti, selezionandoli con una cura speciale: ogni articolo riflette il gusto dell’amatissima architetta, come se fosse stata lei stessa a sceglierlo.

L’impegno della Fondazione nell’aggiornamento per oncologi

"L'iniziativa nasce - hanno sottolineato gli organizzatori- dal desiderio di ricordare Paola Marella nel modo che più le sarebbe piaciuto: facendo qualcosa di concreto per gli altri. Con questo spirito la sua famiglia ha dato vita a una Fondazione che porta il suo nome e che intende offrire un sostegno tangibile a chi affronta la difficile diagnosi di un tumore al pancreas". Tutti i ricavi dell'evento saranno interamente devoluti alla "Fondazione Paola Marella" e contribuiranno ad avviare un programma di aggiornamento per oncologi in collaborazione con la Pancreas Unit dell'Ospedale San Raffaele di Milano.

La sfida della lotta al tumore al pancreas

"Il tumore al pancreas è una delle sfide più complesse in oncologia, e la conoscenza può realmente fare la differenza. Per questo, “Fondazione Paola Marella” ha scelto in questa prima fase di concentrarsi sulla formazione continua degli specialisti, con un progetto che segna l’inizio di un impegno a lungo termine. Il nostro primo passo è la creazione di un programma innovativo di aggiornamento per oncologi, realizzato in collaborazione con l’Ospedale San Raffaele e la sua prestigiosa Pancreas Unit, un centro di eccellenza che rappresenta un faro di speranza nella cura di questa malattia” hanno spiegato dalla Fondazione. .