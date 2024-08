Michelle Hunziker e Goffredo Cerza, ferrata da brividi per suocera e genero: “Esperienza che rimane e unisce”

“È stata una esperienza che ci rimarrà impressa per tutta la vita”. Michelle Hunziker ha raccontato oggi ai suoi follower le emozioni della ferrata fatta sulle Dolomiti insieme a Goffredo Cerza, compagno della figlia Aurora Ramazzotti, e a una guida esperta. “Abbiamo superato i nostri limiti e le nostre paure” ha scritto la presentatrice soddisfatta. Una volta rientrati alla “base”, stanchi ma felici, Michelle Hunziker ha postato nelle sue storie su Instagram video e foto per raccontare le emozioni della giornata, iniziata alle 8.30 a 2.600 metri di quota.

I social della popolare conduttrice testimoniano il percorso effettuato insieme al papà del piccolo Cesare e all’amico Pio, definito “una forza della natura”. "Un’esperienza che rimane e che unisce – ha scritto la presentatrice -. Quando sei qui rimane solo ciò che è prioritario nella vita”. Aurora Ramazzotti (la prima figlia di Michelle, che è anche madre delle piccole Sole e Celeste) non era presente, anche se nei giorni scorsi aveva preso parte ad altre escursioni (meno impegnative di quella odierna) insieme al compagno e alla madre.

Michelle Hunziker ha condiviso la ferrata con Goffredo Cerza, che ormai da anni è entrato a far parte della famiglia (la storia con Aurora è iniziata nel 2007) e con il quale ha un ottimo rapporto. Cerza, 28 anni anni, è originario di Milano. Si è laureato in ingegneria e ha studiato a lungo a Londra. Come testimoniato anche dal suo profilo Instagram il 28enne (diventato papà un anno e mezzo fa) è anche molto appassionato di sport e ha affrontato con entusiasmo l’esperienza in quota, sebbene la fatica si sia fatta sentire.

"Quasi 2.980 metri di altitudine, e un’esperienza che ha messo alla prova mente e corpo come mai prima d’ora. La lotta interna tra la fatica e la voglia di superare ogni ostacolo è stata dura, ma l’adrenalina e l’istinto di sopravvivenza hanno prevalso, regalandomi una forza inaspettata – ha scritto al termine dell’avventura su Instragram -. Condividere questo momento con mia suocera e il mitico Pio ha reso tutto ancora più speciale. Spero che questa sia solo la prima di tante avventure in alta quota”.