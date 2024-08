Michelle Hunziker nonna innamorata, la foto con il nipote Cesare: “Che bello guardare avanti insieme a te”

“Guardare avanti insieme a te piccolo bebè della nonna, rende tutto ancora più bello. Sei l’inizio di una nuova avventura indescrivibile”. Michelle Hunziker ha postato una tenera foto insieme al nipotino Cesare, un anno e mezzo. I due sono seduti insieme sul tronco di un albero in montagna, uno accanto all’altra, di fronte una distesa di prato e alberi. Hunziker sta trascorrendo le vacanze in famiglia, godendosi la compagnia del nipotino, della figlia Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza (con il quale ha condiviso nei giorni scorsi l’esperienza di una ferrata da brividi).

Michelle, 46 anni, non ha mai nascosto il suo entusiasmo nell’essere diventata nonna. Nel post di oggi la conduttrice si è definita “In love” (cioè “innamorata”) del nipotino. La nascita del piccolo Cesare ha reso ancora più speciale e intenso il legame con la figlia Aurora, nata quando Michelle aveva 19 anni, nel 1996. “Con lei sono cresciuta. Per ogni figlio ti scoppia il cuore, Aury è cresciuta con me" aveva raccontato la presentatrice svizzera dopo il Festival di Sanremo del 2018 al fianco di Claudio Baglioni e Pier Francesco Favino.