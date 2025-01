Compleanno Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti scherza: ha 48 anni ma sembro più vecchia io

Milano, 24 gennaio 2025 – “Auguri alla mia super mamma. A 48 anni sembro più vecchia io! A questo punto la mia unica speranza è avere ereditato il gene ‘Benjamin Button’. I love you”. Questo il messaggio di Aurora Ramazzotti su Instagram, accompagnato da una foto di lei e mamma Michelle Hunziker sul palco, quando Aurora era in dolce attesa. Madre e figlia sono profondamente legate e di recente si sono anche fatte lo stesso tatuaggio con la scritta “Liebe ohne Leiden”, ovvero “Amore senza sofferenze”.

La conduttrice ha compiuto oggi 48 anni e sta attraversando uno splendido momento della sua vita professionale: è da poco stata designata nel trio di presentatrici che sarà al timone del prossimo Eurovision Song Contest, che si terrà appunto in Svizzera, a Basilea, dal 13 al 17 maggio. Un importante riconoscimento per la conduttrice che non è nuova ai palchi di grandi eventi musicali: nel 2018 è stata una grande protagonista del Festival di Sanremo insieme a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino.

“Grazie a tutti per tutto l’affetto che mi sta arrivando. Ho il cuore felice” ha scritto Michelle Hunziker ringraziando per i tanti messaggi che sono giunti attraverso i social. Per ricordare il compleanno la conduttrice ha voluto giocare con la sua immagine con un simpatico video in cui interpreta se stessa in diverse fasi della vita: 18 anni, 38 anni e 48 anni. Ed è proprio la Michelle di oggi, in forma smagliante, a fare il suo ingresso dicendo: “È qui la festa? Forza ragazze, vi vedo un po’ stanchine”.

"Oggi spengo una candelina in più ma voglio farlo a mio modo: con gratitudine e un bel pizzico di autoironia, che non guasta mai – ha scritto sui social -. Mi sono sentita di festeggiare giocando un po’ con le diverse ‘Michelle’ che sono stata e che sono oggi perché, diciamocelo... Ogni età ha il suo fascino: si guarda indietro con un sorriso, si vive il presente con entusiasmo e si abbraccia il futuro con tanta curiosità”.

Del resto qualche settimana fa la stessa Michelle si era detta grata per quanto ha: “Io vado a letto la sera e sono sempre molto grata per quello che la vita mi ha dato. Ma soprattutto sono felice di aver investito sugli affetti: in queste tre meravigliose figlie (Aurora, Sole e Luce ndr), che amo più di ogni cosa al mondo, e in questo nipotino. Investire sugli affetti è un investimento a lungo termine, vero, solido”: