Aurora Ramazzotti, l’annuncio a sorpresa ai suoi follower: “Sono gasatissima, non vedevo l’ora di dirvelo”

Milano, 25 gennaio 2025 – Grandi novità per Aurora Ramazzotti. La 28enne ha annunciato un importante progetto lavorativo che la vedrà protagonista nella settimana del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1 dall'11 al 15 febbraio. L'influencer, infatti, condurrà un podcast tutto dedicato alla kermesse musicale più attesa dell'anno e ha voluto condividere la sua soddisfazione con i follower su Instagram. Qualcuno, però, alla notizia di un annuncio, ha subito pensato che la giovane fosse incinta. Immediata la smentita, anche in modo piuttosto ironico.

L’annuncio

Dopo gli auguri a mamma Michelle Hunziker che ieri ha compiuto 48 anni, Aurora Ramazzotti ha annunciato un’importante novità lavorativa che la coinvolge in prima persona. Con l'asciugamano in testa per tamponare i capelli appena lavati, l'influencer ha scritto: “Comunque ho una news che non vedevo l'ora di dirvi! Condurrò il podcast di Cosmopolitan a Sanremo, sono troppo gasata!”.

Il post delle Stories di Instagram di Aurora Ramazzotti

Conclusioni affrettate

Nonostante dopo l’annuncio la giovane abbia comunicato velocemente la notizia, c’è chi è riuscito a trarre conclusioni in modo ancora più affrettato domandando alla 28enne se la notizia riguardasse una gravidanza. La mamma del piccolo Cesare ha risposto in modo piuttosto ironico: “No, non sono incinta, anzi, sono mestruata al momento quindi non mi parlare, almeno che non sia per offrirmi del cioccolato...”. E ha concluso: “E poi, secondo voi, ve lo direi così?”.