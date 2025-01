Michelle Hunziker: “Odino è stato ritrovato”. Il levriero si era perso a Bergamo

Bergamo, 18 gennaio 2025 – “Odino è stato ritrovato”. È questo l’annuncio commosso di Michelle Hunziker dopo che aveva lanciato, via social, un appello per ritrovare uno dei suoi cani, che era stato smarrito a Bergamo. “Mi è sceso un sasso dal cuore – ha aggiunto – Ero a Milano e mi sono sentita impotente perché non sapevo cosa fare”. Poi, un ringraziamento ai suoi follower: “Grazie alle vostre condivisioni Odino è stato ritrovato. Grazie, vi voglio bene”.

Odino è stato ritrovato (Foto Instagram Michelle Hunziker)

Odino è il quattro zampe che ha voluto comprare Tomaso Trussardi, ex marito di Michelle Hunziker, ai tempi della pandemia da Covid-19. Da quando i due si sono separati, il piccolo levriero italiano va spesso a trovare la famiglia della showgirl, ma condivide la vita principalmente con l'erede della casa di moda che ha come simbolo proprio un levriero nel marchio. Poi Odino ha anche un "suo" profilo Instagram in cui lo si vede in compagnia di Trussardi e insieme a molti vip con cui viene fotografato, nonché sui rispettivi account social della coppia.

La presentatrice tv ha sempre dimostrato, anche nei fatti attraverso le sue dichiarazioni sul tema, un amore di lunga data, sin da quando era bambina, nei confronti di gatti e cani e ora con lei, nella casa di Milano, convivono anche due barboncini: Leone e Lilly Junior.