Csaba dalla Zorza e la dedica per i 20 anni del figlio: “Il giorno in cui sei nato ho smesso di essere una, mi hai moltiplicata”

Milano, 1 settembre 2025 – Csaba dalla Zorza, la milanese prima food writer italiana, amatissimo volto tv (da anni è tra i protagonisti di “Cortesie per gli ospiti” su Real Time) e prolifica scrittrice (quest’anno è uscito il suo primo romanzo, “La governante”), sui social ha condiviso una intensa dedica per il compleanno del primogenito, che nelle scorse ore ha compiuto venti anni.

Csaba dalla Zorza, milanese, classe 1970, conduttrice televisiva e scrittrice

“Buon compleanno Dodo (Edoardo). Lo so che sei grande ormai, studi architettura e sai molte cose che io non so. Ma per me sei sempre quel piccolo neonato che ho abbracciato con stupore all’alba del 31 agosto 2005. In quel momento unico nella vita in cui il primo figlio che nasce insegna alla madre a diventare madre” ha scritto sul suo seguitissimo profilo social postando anche una foto del giorno del parto e uno scatto recente del ragazzo.

"Eravamo tu e io. Ho avuto paura, ho provato dolore fisico insieme a una sensazione di gioia immensa – ha scritto raccontando le emozioni di quegli attimi irripetibili -. Nascendo mi hai insegnato cosa sia il vero coraggio. Smettere, per sempre, di essere una. Mi hai moltiplicato (e due anni dopo tua sorella ha fatto lo stesso). Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre, insieme a quella di tuo padre”.

Così Csaba dalla Zorza conclude la dedica social: “Noi siamo ancora qui, per te, per voi, per noi. Grazie di essere come sei. Un ragazzo attento, gentile, sincero. Auguri dal profondo del nostro cuore, che tu possa crescere curioso, pieno di voglia di vivere e di bellezza interiore”. Migliaia i commenti al post, a partire dalla collega Chiara Maci e dalla conduttrice Antonella Clerici.