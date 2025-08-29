Iginio Massari e l’emozione della zipline nel giorno dell’83esimo compleanno: “Volevo sentirmi vivo”

Brescia, 29 agosto 2025 – “Volevo sentirmi vivo”. È con queste poche parole che Iginio Massari, maestro pasticciere bresciano, spiega la decisione di aver voluto provare il brivido della Zipline Klausberg, in Valle Aurina (Alto Adige), una delle più lunghe e spettacolari d’Europa. E lo fa sui suoi profili social, a corredo di un video che lo immortala proprio durante questa esperienza.

Iginio Massari e l'esperienza della zipline (Frame video profilo Instagram)

Nel filmato si vede Massari alla partenza, durante tutto il tragitto e poi all’arrivo. E sembra anche piuttosto tranquillo. Sicuramente soddisfatto di aver vissuto questa emozione nel giorno del suo 83esimo compleanno.

Numerosi i commenti di fan e follower. “Grande”, “Stupendo”, “Mitico”, “Idolo”, scrive la maggior parte degli utenti. E c’è chi scherza: “Quando la crema pasticcera deve essere pronta per le 8.00 e sono le 8.01” o “ Iginio che arriva da Brescia direttamente nel tendone di Bake Off (il programma di Real Time dove è giudice, ndr). Il collega Roberto Rinaldini gli domanda invece se “il paracadute è il prossimo lancio?”.

Nel frattempo, nelle storie Instagram, vengono ripostati gli auguri di compleanno di parenti, amici e colleghi. Tra i primi c’è la figlia Debora: “Buon compleanno papà: con te ogni giorno è una sfida da vivere fino in fondo, punto dopo punto… Con te ho imparato che il silenzio insegna più delle parole: bastava guardarti per capire la direzione. Da quando ero bambina mi hai insegnato più con l’esempio che con le spiegazioni: nello sport, nel lavoro, nella quotidianità. Non hai mai abbassato l’asticella per me, e forse è proprio questo che mi ha dato il carattere per camminare da sola”. Non sono mancati messaggi da colleghi pasticceri, dal canale Real Time e dal programma tv Bake Off Italia.

Il post Instagram di Debora Massari, figlia di Iginio

In queste settimane, Massari è piuttosto impegnato con il suo lavoro in pasticceria, ma anche in tv. Sono iniziate le riprese della nuova stagione di Bake Off Italia, che quest’anno vede alla conduzione Brenda Lodigiani. E quelle della nuova stagione di ‘Sweet Home’, il programma dedicato al mondo dell’alta pasticceria italiana in onda su Food Network (canale 33) e sulla piattaforma Discovery+.