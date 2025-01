Rivelazioni di Chiara Ferragni, la mamma di Fedez Annamaria Berrinzaghi: “Meglio che non parlo”

Milano – "È meglio che non parlo”. Chiamata in causa da un utente sui social, risponde tranchant Annamaria Berrinzaghi, la mamma di Fedez (per tutti “Tatiana”). "La mammina non parla più?”, chiede qualcuno su Instagram, in riferimento alle rivelazioni di Chiara Ferragni sul rapporto con l’ormai ex marito Fedez, in particolare dei presunti tradimenti ma anche del ‘tempismo’ con cui il rapper ha deciso di chiudere il rapporto, proprio nel periodo in cui l’influencer veniva travolta dal Pandorogate. E ‘mammina’ risponde piccata: "Ma qual è il vostro problema? È meglio che non parlo fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi". Annamaria Berrinzaghi, che è anche la manager di Fedez, ha sempre difeso il figlio non facendogli mai mancare il suo appoggio anche pubblicamente.

Nelle ore successive alla notizia bomba della rottura dei Ferragnez (era il 22 febbraio scorso), la mamma-manager, era stata (inevitabilmente) chiamata in causa per fornire il suo punto di vista. “In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata” si era limitata a chiosare, interpellata da Adnkronos. “Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene" aveva aggiunto. A distanza di meno di un anno da quello che in un primo momento sembrava un allontanamento temporaneo, la frattura della ex coppia d’oro dei social è diventata insanabile e la tensione è più alta che mai. Dopo l’affondo di Chiara Ferragni nelle storie su Instagram il rapper e la sua famiglia in queste ore sono stati travolti da un'ondata di critiche online. In un lungo messaggio condiviso ieri sera (nel giorno in cui viene mandata a processo per truffa aggravata per i casi del pandoro e delle uova griffate) l’influencer ha detto di essere stata “tradita" e "presa in giro", raccontando di fatto la sua verità sulle indiscrezioni uscite nei giorni precedenti.

Non è la prima volta che i Ferragnez finiscono al centro dell’attenzione per questioni private, ma questa volta la reazione del pubblico sembra essere molto più polarizzata che in passato. Secondo i dati emersi nelle ultime ore, Fedez avrebbe perso oltre 10.000 follower nel giro di poche ore, un segnale evidente della reazione del pubblico a quanto accaduto. Nel frattempo, Chiara Ferragni ha vissuto l'effetto opposto: la sua base di fan è aumentata di circa 45.000 nuovi seguaci. Sotto i post di Fedez, si leggono migliaia di commenti, molti dei quali sono estremamente critici. E anche il profilo della madre di Fedez è finito nel mirino. Non manca chi, più morbidamente, si limita a consigliare una riflessione: "Mi spiace per il circo mediatico, ma dovreste farvi delle domande".