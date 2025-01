Angelica Montini, chi è la giovane stilista (fidanzata) considerata il vero amore di Fedez

Non c’è giorno che non si parli dell’ex coppia scoppiata più famosa d’Italia: i Ferragnez, acronimo ormai superato del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni. Il sodalizio amoroso più patinato, instagrammato e probabilmente invidiato d’Italia, certamente per la capienza delle case e dei conti in banca, ma anche per l’immagine positiva costruita attraverso il sapiente uso dei social media. Un’immagine prima offuscata dai guai personali e poi squarciata dalla fine traumatica, almeno per il pubblico, della love story. Che una relazione tra giovani e ricchi vip finisca è quasi dato per scontato, nessuno se ne sorprende più di tanto, ma cosa diversa è scoprire che dietro l’apparenza ci fosse già da molto tempo rabbia, dolore e tradimento.

A rafforzarne l’impressione ci ha pensato lo “specialista” Fabrizio Corona rivelando, nel suo nuovo format Falsissimo, la lunga relazione extra-coniugale tra il rapper e la milanese Angelica Montini. La conferma sui tradimenti del marito è giunta dalla stessa Ferragni, attraverso un duro sfogo sui social che ha innescato pure la reazione della mamma di Fedez: “Meglio che non parli”, come a far intendere che l’influencer non fosse da meno del figlio, lo stesso concetto è stato espresso direttamente da Corona.

Ma chi è Angelica Montini, la donna di cui Fedez sarebbe stato innamorato prima, durante e dopo il suo “finto” matrimonio, almeno a sentire il re dei paparazzi. Di lei sappiamo che ha 28 anni, 29mila follower su Instagram e appartiene al giro della Milano Bene, figlia di una facoltosa famiglia meneghina. Ha studiato moda presso il costosissimo e prestigioso istituto Marangoni ed è diventata stilista e imprenditrice del settore con il suo brand “Angelica Montini Studios” che propone capi di abbigliamento unconventional, apprezzati da 55mila followers su Ig.

Alta, bionda, sicuramente molto bella, riservata tanto da non voler mai apparire con il trapper, aveva lasciato il suo precedente fidanzato per amor di Fedez. Poi si era messa con Romano Bindi detto “Tortino” perché nipote dei patron della nota azienda di dolciumi. Sembra che la storia con lui sia finita proprio per l’esplosione della “bomba gossip” ma anche quella con Fedez è al capolinea: lei glielo averebbe comunicato nei giorni scorsi mentre il cantante era a Sanremo e lui avrebbe addirittura tentato il suicidio ingerendo una boccetta di un farmaco. E la Ferragni? Sarebbe stato da tempo a conoscenza della liaison, scoprendola per sbaglio: Fedez la avrebbe chiamata, convinto di parlare con il “suo vero amore”