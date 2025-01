Un “Tortino” amaro per Angelica Montini: chi è Romano Bindi, l’ormai ex fidanzato dell’amante di Fedez

Milano – Avrebbe fatto volentieri a meno di essere travolto dall’ondata di gossip e veleni sollevata dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona sui Ferragnez, uno tsunami che ha messo fine pure alla sua, di storia d’amore, oltre a fare perdere migliaia di followers a Fedez.

L'intrigo di Romano Bindi e Angelica Montini

Parliamo di Romano Bindi, ribattezzato “Tortino” dal re dei paparazzi per la dinastia industriale legata a quel cognome. Romano è infatti il nipote degli imprenditori Romano e Rino Bindi che erano a capo della storica azienda dolciaria fondata dal padre Attilio nel 1946 in via Larga a Milano, quando non era ancora il colosso del dessert noto in tutto il mondo e l’attuale sede di San Giuliano Milanese era di là da venire. Ma non a questo il giovane e riservatissimo Romano Bindi – i suoi profili social sono chiusi – deve la sua popolarità, anche perché non è chiaro se lavori o meno in azienda.

Una storia di tradimenti

Di certo non appartiene al mondo dello spettacolo e non frequenta abitualmente la “cronaca rosa”. Era però il fidanzato di Angelica Montini, altra “rampolla” della Milano Bene, sotto i riflettori del gossip in queste ore per la storia d’amore parallela con Fedez, rivelata da Corona. Una relazione iniziata prima delle nozze dei Ferragnez, tanto che il trapper l’avrebbe chiamata prima del fatidico sì con Chiara per un ripensamento in extremis, proseguita negli anni successivi e dopo la rottura tra i due.

Nel frattempo, però, la Montini si era impegnata con “Tortino” che apprende del tradimento dalla parole di Corona e da qualche spiffero precedente e lascia la stilista 28enne. Lei, disperata, scarica Fedez che a Sanremo tenterebbe addirittura il suicidio e scrive una lettera d’amore all’ormai ex fidanzato per farlo tornare sui suoi passi. Il trapper lo viene a sapere, si infuria e prova a contattare Bindi, scatenando così l’ira di Angelica e perdendola irrimediabilmente. Almeno così sembrerebbe, fino alla prossima puntata.