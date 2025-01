Chiara Ferragni rinviata a giudizio per le presunte truffe su pandoro e uova di Pasqua

Milano, 29 gennaio 2025 – Pandoro gate: l’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni è stata rinviata a giudizio. Il decreto di citazione sarebbe stato notificato questa mattina, mercoledì 29 gennaio, agli avvocati dell’imputata Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana.

Il provvedimento riguarda le indagini sulle cosiddette presunte truffe del pandoro Pink Christmas e sulle uova di Pasqua firmate dall’ex compagna di Fedez. In merito a questo nuovo passaggio, che porterà l’inchiesta dagli uffici della procura di Milano alle aule del tribunale, è intervenuta la difesa dell'influencer (che solo l’altra sera aveva ricevuto un tapiro d’oro da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, per vicende però estranee alle inchieste che la coinvolgono).

“Non ha commesso alcun reato”, dicono gli avvocati nel rendere nota la notizia del rinvio a giudizio. Una posizione che, a questo punto, a meno di proscioglimenti in udienza preliminare, verrà messa alla prova di un processo.

I pm contestano a Ferragni un ingiusto profitto di poco più 2 milioni e 200 mila euro, con i consumatori "danneggiati" attraverso "informazioni fuorvianti", oltre al beneficio per l'imprenditrice di un "ritorno di immagine legato alla prospettata iniziativa benefica". Le indagini, aperte nel dicembre 2023 dopo la multa inflitta dall'Antitrust alle due società Tbs Crew e Fenice e dopo un esposto in Procura del Codacons, hanno ipotizzato nei confronti di Ferragni e degli altri indagati che nelle operazioni per commercializzare il pandoro e le uova di cioccolato pasquali, tra il 2021 e il 2022, siano state "propalate informazioni fuorvianti", via social e tramite il web, facendo credere che dietro ci fosse uno scopo solidale a favore dei bambini ricoverati all'ospedale Regina Margherita di Torino e a favore dell'associazione ‘Bambini delle fate’. E, secondo l'accusa, avrebbero omesso di dire, come si legge nell'imputazione, che l'ospedale era già stato destinatario di 50mila euro da Balocco e l'associazione aveva ricevuto, diluiti in due anni, dall'azienda pugliese circa 36mila euro, e che non c'era "correlazione (..) tra tale pagamento e i profitti derivanti dalla vendita" dei dolci.