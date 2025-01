Circo Ferragnez, Corona attacca l’influencer dopo lo sfogo social: “Hai tradito Fedez con Achille Lauro”

Non c’è rosa senza spine, non c’è giorno senza che volino gli stracci nell’ex coppia d’oro dei social, i fu Ferragnez. Se in epoche lontane panni e urla planavano dalle finestre spalancate sulle liti familiari, davanti agli sguardi curiosi del condominio, oggi, naturalmente, avviene tutto in diretta web. Nel giorno della reale, e dura, scelta dei magistrati milanesi di citare direttamente in giudizio Chiara Ferragni per la presunta truffa della beneficenza di pandori e uova di cioccolato, l’influencer si era lanciata in un duro, amarissimo, sfogo sull’ex marito. Reo di tradimento, plurimo, di avere esitato, al telefono con «l’altra», anche alla vigilia delle nozze, di essere sparito proprio nel momento della maggiore difficoltà.

“Sono stata mollata da un giorno all’altro nel mio periodo di difficoltà lo scorso febbraio, quando faticavo ad alzarmi dal letto – un riferimento alla bufera pandori, con tutta evidenza –. Ho sentito dire tante volte che lo avevo cacciato di casa, ma mai è stato detto che l’ho cacciato di casa dopo aver scoperto un tradimento proprio in quei giorni (solo uno dei tanti evidentemente) e mai è stato detto che lui non ha esitato prendendo la palla al balzo per non essere trascinato nel mio “danno d’immagine”». Fabrizio Corona, il terzo incomodo delle rivelazioni, nella parte dell’amico che non mette pace, aveva esposto anche il nome di Angelica Montini, figlia di facoltosa famiglia milanese, studentessa di moda dell’Istituto Marangoni, stilista, imprenditrice, naturalmente, con 55mila follower su Instagram, indicata come l’amore misterioso del rapper.

La conferma dei tradimenti del marito era poi giunta dalla stessa Ferragni. Con quel lungo sfogo in una giornata assai negativa sul fronte giudiziario. Immancabile, nel format della lite familiare, l’intervento della (ex) suocera, la mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi. Anche lei è stata sollecitata, provocata forse, dall’immancabile follower: «La mammina non parla più?». E lei: «Ma qual è il vostro problema? È meglio che non parlo, fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi», come a far intendere che la ex nuora non fosse da meno del figlio quanto a infedeltà.

E qui torna in scena Corona. Che si incarica, evidentemente non richiesto, di replicare all’influencer nei guai con la giustizia: «Sei stata zitta in tutti questi anni non perché volevi voltare pagina e per non rimuginare sul dolore, non perché hai due figli che sentiranno tutto», ha spiegato l’ex paparazzo attaccando l’imprenditrice anche per l’esposizione mediatica dei figlio. E giusto per non lasciare adito a dubbi, Corona fa nomi e cognomi. O meglio, un solo nome d’arte, quello di Achille Lauro, che secondo l’ex paparazzo oggi attivo con un suo format online, dall’evocativo nome ‘Falsissimo’, sostiene che l’ex moglie di Fedez avesse confessato al marito un tradimento proprio con il cantante. Fan e detrattori, intanto, attendono una nuova puntata.