Chiara Ferragni di nuovo single, è finita con Giovanni Trochetti Provera. Lo sfogo sulle “donne forti” nel podcast della sorella Valentina

Milano, 21 maggio 2025 – L’influencer Chiara Ferragni è tornata single. A confermare i rumors delle ultime settimane della rottura con Giovanni Tronchetti Provera è stato il settimanale “Chi” che ha immortalato l’imprenditore milanese a Portofino insieme all’ex moglie Nicole Moellhausen. Tra i due, quindi, ci sarebbe stato un riavvicinamento.

Dai social dell’imprenditrice digitale al momento non è trapelato alcun commento o riferimento alla fine della storia, nata l’estate scorsa, dopo un periodo molto complesso per Chiara Ferragni, reduce dalla rottura con l’ex marito Fedez. Di amore giunto al capolinea si era già parlato nelle scorse settimane, quando l’influencer ha festeggiato il suo 38esimo compleanno (è nata il 7 maggio 1987) insieme a famiglia e amici in una villa in Costa Azzurra ma senza l’imprenditore 41enne.

Chiara Ferragni

Sebbene nel corso della loro relazione la coppia abbia sempre mantenuto un basso profilo (la famiglia di lui avrebbe perorato la causa di mantenere la vita privata il più possibile fuori dai riflettori) alcuni indizi hanno subito fatto pensare che la storia fosse realmente arrivata al capolinea. Ieri l’imprenditrice è stata ospite del podcast della sorella Valentina (“Storie Oltre Le Stories”) per una puntata che ha riunito le tre sorelle Ferragni (oltre a Chiara presente anche Francesca, la meno “social” ed esposta mediaticamente, in dolce attesa, questa volta di una bimba).

Da parte di Chiara Ferragni, nel corso della lunga chiacchierata, nessun riferimento esplicito alle vicende personali del presente anche se l’imprenditrice digitale ha parlato delle dinamiche di coppia, rispondendo a una domanda della sorella sulle “donne forti”: “Secondo me guarda, tutti gli uomini vogliono la donna forte, la donna indipendente (…) però poi quando ce l’hanno di fianco sono pochissimi gli uomini che non sono minacciati nel loro ego da questa cosa. La maggior parte degli uomini dicono di voler questo e una volta che lo trovano, ma anche in minima parte, poi cercano di renderti più piccola”.