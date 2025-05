Clarissa Marchese, l’ex Miss Italia derubata a Milano: “Ci hanno preso cellulare e portafoglio, che schifo”

Milano, 8 maggio 2025 – Disavventura per Clarissa Marchese: l’ex Miss Italia e suo marito Federico Gregucci sono stati derubati a Milano.

A raccontare l'accaduto è stata la stessa influencer siciliana con una serie di video condivisi nelle storie pubblicate sul suo profilo Instagram. “Ieri sembravo palesemente disperata e di fatto lo ero: il motivo è che ci hanno fo****o tutto”, ha esordito Clarissa, denunciando il furto avvenuto in strada: “Ma stiamo bene. Ci hanno preso cellulare e portafoglio”.

L'ex Miss Italia Clarissa Marchese nel video in cui si sfoga per essere stata derubata a Milano (Frame video profilo Instagram)

L’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ si è sfogata, denunciando lo stato di degrado del capoluogo lombardo: “Quello che ci è successo conferma soltanto che Milano, sotto questo punto di vista, fa schifo”. E ancora: “Che questa città potrebbe fare molto di più al riguardo e invece decide di non fare niente. Ma potremmo stare qui per giorni a parlarne e su questo canale voglio solo leggerezze e cose belle”.

L’ex Miss Italia, eletta nel 2014, non ha raccontato la dinamica di quanto accaduto, ma si è soffermata sui disagi che ha dovuto affrontare subito dopo: “Ieri abbiamo passato quasi tutta la giornata a fare la denuncia al commissariato, poi vai al gestore telefonico e alla banca. In tutto questo Federico aveva dei documenti nel portafoglio perché deve subire un'operazione quindi...”.

E ancora: “Sono anche partiti altri duemila euro, perché ormai un IPhone costa così. Voi direte: 'Ti fai un altro cellulare'. Ma no, perché io con il cellulare ci lavoro, è uno strumento che uso per lavoro e quello devo prendere. E pensare che io non sono fissatissima con i modelli nuovi, il mio andava più che bene. Quindi rodimento ancora di più perché questi soldi non erano previsti”.

Infine, uno sfogo contro i malviventi: “Quello che mi fa davvero rabbia è sapere che c’è gente che va proprio a fare del male agli altri. Io non riuscirei a fare una cosa del genere, a fare del male anche solo a una formica, figuratevi a un’altra persona. Perché se tu fai una cosa del genere, vuol dire che la fai sapendo di far male al prossimo. E non mi venite a dire che è per disperazione, perché purtroppo nel mondo c’è gente realmente disperata che però chiede aiuto in un modo più dignitoso, non rubando o facendo del male agli altri".

Dopo due giorni complicati, Clarissa e Federico si sono regalati una serata per provare a dimenticare l’accaduto: il concerto di Gaia al Frabique di Milano. Anche questo documentato via social con alcune fotografie e video.