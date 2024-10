“Chiara Ferragni a Belve” (dove andò anche Fedez): un’intervista con Francesca Fagnani per voltare (davvero) pagina?

Milano – Chiara Ferragni ospite di “Belve”? I rumors sulla possibile partecipazione dell’imprenditrice digitale alla prossima stagione del programma condotto da Francesca Fagnani sono iniziati in queste ore, lanciati da Davide Maggio. Dopo lo scoppio dell’ormai noto pandoro gate e la burrascosa rottura con Fedez, Chiara Ferragni è apparsa una sola volta in tv. Per la sua prima (e unica) intervista “a cuore aperto” l’influencer aveva scelto Fabio Fazio. In quell’occasione aveva parlato “dell’ondata di odio” che l’aveva travolta e della separazione dal compagno. Anche se all’epoca la rottura non sembrava ancora così definitiva.

Chiara Ferragni durante l'intervista a 'Che Tempo che fa', Milano, 03 marzo 2024. ///// talian blogger, businesswoman, fashion designer and model, Chiara Ferragni, during the interview at the Nove program 'Che Tempo che fa', conducted by Fabio Fazio, in Milan, Italy, 03 March 2024. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI

Certo, qualora la partecipazione al programma di Fagnani fosse confermata, potrebbe essere l’occasione per raccontare la “sua” verità, in maniera inedita . Un po’ perché dal momento della tempesta sono ormai passati alcuni mesi. Ma anche e soprattutto per lo stile di intervista che storicamente caratterizza “Belve”. Insomma, partecipare al programma (che ospitò negli scorsi mesi Fedez), potrebbe essere l’opportunità per mostrare in pubblico la “nuova Chiara”. Del resto i follower dell’imprenditrice digitale già da questa estate hanno iniziato a parlare di “rinascita” per la regina dei social. Che sia così o no, solo il tempo potrà dirlo.

Chiara Ferragni durante il photocall prima dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2024 al Teatro alla Scala a Milano (Ansa)

Quel che è certo è che qualche segnale della volontà di aprire una nuova fase c’è indiscutibilmente stato. Dal ritorno dopo un anno alla Milano Fashion Week (con la partecipazione agli Oscar Green alla moda alla Scala) alle stories “di una volta”. Proprio oggi Ferragni, che si trova ad Atene per il suo marchio di make up, ha spiegato su Instagram: “Mi fa strano parlare in una story, è da tanto tempo che non lo facevo – ha detto in un video con la scritta ‘Mi siete mancati’, affiancata da un cuore -. Voglio tornare a farlo”. Un lento ritorno alla “normalità” che di cui aveva parlato anche in occasione dell’evento della Settimana della Moda: “Come va ? Pian piano sempre meglio” aveva detto ai giornalisti. Una risposta non scontata, che arrivava dopo il caso dissing, che ha visto protagonisti Tony Effe e l’ex marito Fedez.