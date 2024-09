Fedez e Tony Effe, il dissing al veleno. Cosa dice il trapper romano su Chiara Ferragni

Milano, 18 settembre 2024 – Nelle ultime ore gli appassionati di rap hanno materiale per divertirsi grazie a un dissing a tre tra i protagonisti della scena: l’immancabile Fedez, che per sua stessa ammissione litiga con tutti, il prezzemolino Tony Effe, reduce dal successo estivo di “Sesso e samba” e al centro del gossip rosa con l’influencer Giulia De Lellis (ex di Carlo Gussalli Beretta, ora fidanzato con Melissa Satta, ma questa è un’altra storia) e Niky Savage, nome d’arte di Nicholas Alfieri. Proprio lui ha recentemente collaborato proprio con Federico Lucia nel brano “Di Caprio”, in cui c’è anche un riferimento a Chiara Ferragni e al caso Balocco.

Tra i tre non scorre buon sangue, quanto meno tra il romano Tony Effe e gli altri due. E nelle ultime ore l’attrito si è trasformato, appunto, in uno scambio al vetriolo via stories su Instagram ma soprattutto via barre. Ieri sera, con un colpo di marketing da maestri da parte di Red Bull, Tony Effe ha pubblicato “Red Bull 64 Bars” in cui sotterra i primi due. La parte finale dedicata a Fedez cita sia Chiara sia Boem, la bevanda lanciata un anno fa con Lazza e mai decollata.

Ecco le barre: “La Chiara (Ferragni, ndr) dice che mi adora, non ti ho lasciato la strofa, hai chiesto alla mia brutta copia, okay, ti comporti da troia, la tua bevanda (la bevanda è Boem) sa di piscio, l’ho bevuta e mi fa schifo, guarda me, sono bellissimo, fai beneficenza ma rimani un viscido”. Fedez, poco dopo l’uscita del brano, ha fatto una storia con scritto: "Il cane ha miagolato. Sistemati la permanente che arrivo bellezza".

La replica sui social di Fedez

Ma da dove nasce l’attrito, considerando anche che Tony Effe faceva parte di quella Dark Polo Gang, formazione trap che con lo stesso rapper di Rozzano aveva collaborato? Sembra che tutto risalga all'inizio dell'estate, quando avrebbe chiesto al trapper romano un featuring per la nuova canzone dell'estate, ma Tony Effe avrebbe rifiutato, come ha confermato lui stesso mentre era ospite in un programma radiofonico.

Poi Tony Effe era stato visto in compagnia di Chiara Ferragni, Fedez era stato visto con la ex di Tony Effe, Taylor Mega. E ora le scintille, che siamo certi non finiscono qui. Anche perché non possono sfuggire i commenti sotto il post di Red Bull, in particolare quelli di Guè Pequeno e Rosa Chemical, con cui Fedez aveva fatto scandalo sul palco di Sanremo.

Ma il dissing, come dicevamo, è a tre. L’altro protagonista è Niky Savage, che peraltro assomiglia esteticamente a Tony Effe. Una somiglianza su cui quest’ultimo ha giocato per scrivere le barre a lui dedicate: “Ho-Ho sco*ato la tua bitch, dopo l'ho passata a Sfera – Dopo Boro, dopo Shiva, gira, gira, gira, gira – Se metto il tuo nome, esce la mia foto su Wikipedia – Sei una brutta imitazione, brutta copia, sei un'offesa – Adesso trova qualcuno che ti difende – Resterai per tutta la vita un emergente – Tuo padre è andato a comprare le sigarette – "Mamma, da grande voglio fare Tony Effe" – Il problema sono io, porto la sicurezza perché mi agito – Sono mezzo psicopatico, solo loro mi calmano – Con una pizza ti faccio tornare liscio – Sei brutto in c*lo anche se mi hai copiato i ricci – Ti-Ti sco*o come Diddy – Hai-Hai scelto male i tuoi nemici – Sei solo un altro dei miei figli (Dei miei figli) Devi stare attento a quello che dici (Sosa)”.

Neanche a dirlo, è arrivata anche la risposta di Niky Savage e non ci è andato leggero. “Ti sei impegnato nel dissing. Occhio al ciuffo che lo disfi”. Dopodiché, Niky ha risposto alla citazione che vede protagonista Sfera, dicendo: “Non mi stupisce che parli di Sfera, il padrone lascia al cane gli avanzi. Ho rispetto per chi fa la galera. E fa famiglia mentre tu parli”. Così ha citato anche la fidanzata Roberryc e l’ex fidanzata di Tony, Taylor Mega, che di recente ha iniziato a seguire Niky su Instagram: “Giuro Roberryc non se lo spiega come faceva Taylor Mega”. A difesa della sua girl ha anche detto: “Lava la bocca se parli a una donna. Ti devo dare dei moduli d’uso”.

E ancora, in merito a Giulia De Lellis: “Sono seduto sopra una giulietta. Scrivo le rime con le dita a fuoco. So tante cose sulla tua Giulietta ma non le dico perché sono un uomo”.