Chiara Ferragni e l’abito che fa impazzire i social

Proseguono le vacanze di Chiara Ferragni, che attualmente si trova in Corsica dopo aver trascorso alcune settimane nelle splendide isole della Grecia. Proprio poco prima di lasciare la suggestiva Isola di Paro, una delle perle dell’Egeo, l’imprenditrice digitale ha sfoggiato un outfit che ha fatto colpo sul popolo di Instagram: un abito scintillante, con un ampio scollo a incrocio.

Come sempre accade quando si parla di scelte di vestiario vip i commenti non mancano (sia in chiave positiva che negativa). Per qualcuno, inoltre, il sorriso dell’influencer e le nuove scelte di look sono un simbolo di “rinascita” dopo l’annus horribilis segnato dalla deflagrazione del caso pandoro prima di Natale e della rottura con Fedez, pochi mesi dopo.

Chiara Ferragni è molto legata alla Grecia dove ha trascorso numerose vacanze, anche durante la sua infanzia. Nei primi giorni di agosto, appena arrivata a Mykonos, ha postato uno scatto di quando era bambina insieme alla madre Marina Di Guardo e alla sorella Francesca Ferragni accompagnato dalla foto, dallo stesso luogo, di questa estate. “Trentadue anni dopo, stesso posto, stesso amore. Voi siete il mio rifugio sicuro”.

La famiglia (la madre Marina, le due sorelle Francesca e Valentina e il papà Marco) è stata il suo punto fermo negli ultimi mesi. “È un periodo difficile – aveva ammesso rivolgendosi ai follower a marzo e spiegando il suo silenzio social –. Non lo dico solo per la cosa pubblica, ma perché è un periodo veramente doloroso privatamente, di cui cerco di non parlare più di tanto però è pesante”. Negli ultimi mesi Ferragni non ha parlato apertamente sui social del rapporto con l’ex compagno Fedez. Quella che inizialmente poteva sembrare una crisi passeggera si è poi configurata come una rottura insanabile, a distanza di cinque anni dal matrimonio con il rapper, avvenuto l’1 settembre 2018 a Noto.