Il ritorno di Chiara Ferragni alla Milano Fashion Week: “Un segnale essere qui. Come sto? Pian piano sempre meglio”

Milano – Chiara Ferragni torna a partecipare alla fashion week e lo fa prendendo parte ai Cnmi Sustainable Fashion Awards, gli 'Oscar' green della moda in scena al Teatro alla Scala di Milano, che chiudono la settimana di sfilate milanesi. Il ritorno dell’influencer arriva al termine della settimana in cui l’imprenditrice digitale è finita al centro dell’ormai celebre “dissing” tra l’ex marito Fedez e Tony Effe (il cantente della hit estiva “Sesso e samba”). ''E' un segnale essere qui stasera'' ha detto l'imprenditrice digitale arrivando al Piermarini fasciata in un lungo abito marrone con lo strascico firmato Dsquared2.

È passato un anno esatto dall'ultima apparizione di Ferragni alla settimana della moda: dopo il Pandoro-gate non aveva più preso parte ad alcuna sfilata o evento organizzato durante la fashion week. ''E' una serata importantissima, è importante essere qui per parlare di sostenibilità e Made in Italy - ha detto Ferragni - e sono molto contenta di essere qui stasera. Io cerco di fare il massimo per la sostenibilità e anche stasera indosso un abito di Dsquared2 d'archivio del 2013''. A chi le chiedeva 'Come stai?' Chiara Ferragni ha risposto: ''Bene dai, pian piano sempre meglio''.