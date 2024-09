Chiara Ferragni riparte dallo shampoo vegano: brand ambassador per Goa Organics

Milano – Chiara Ferragni riparte dallo shampoo vegano. L’influencer, come documentato dalle sue recenti storie su Instagram, è infatti “new ambassador” di Goa Organics, brand spagnolo di prodotti per capelli rigorosamente vegani.

Il primo vero contratto dopo la bufera Pandoro Gate e tutto quel che ne è seguito, con numerose aziende che hanno chiuso in fretta e furia gli accordi di collaborazione/sponsorizzazione. Ferragni si trovava a Madrid per il lancio della partnership e ha ufficializzato anche sui social, dove nonostante tutto può ancora oggi vantare un seguito di 28,7 milioni di follower solo su Instagram, la nuova collaborazione con Goa Organics, azienda con sede a Barcellona che di follower su Instagram ne vanta ‘solo’ 200mila.

Da qui la scommessa di puntare su Chiara Ferragni e la sua sempre imponente potenza di fuoco a livello di social media, a maggior ragione dopo che l’eco del Pandoro Gate – e della turbolenta separazione da Fedez – è andato via via scemando, permettendo alla stessa Ferragni di ripartire e soprattutto ‘riposizionarsi’. "Ho usato i loro prodotti per mesi – dice Ferragni – e posso vedere e sentire quanto sani e soffici siano i miei capelli”.