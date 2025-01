Aurora Ramazzotti e la dedica a Goffredo Cerza: “Sei la mia persona nel mondo”. Il 2025 sarà l’anno del matrimonio?

Milano – “Auguri alla mia anima gemella, alla parte logica di me. Al mio migliore amico, al mio più grande sostenitore. Alla mia persona nel mondo, al mio ago nella bilancia”. Questa la romantica dedica di buon compleanno di Aurora Ramazzotti al compagno Goffredo Cerza, che ha appena compiuto 29 anni. A corredare la frase una foto insieme, durante la recente vacanza in Kenya insieme al primogenito Cesare. Il 2025 potrebbe essere un anno speciale per la coppia: dopo la proposta di matrimonio fatta da Cerza alla compagna, a Londra, dove anni prima era iniziata la loro lunga storia d’amore. Data e location delle nozze non sono ancora note, quel che è certo è che Michelle Hunziker, mamma di Aurora, benedice l’unione.

La conduttrice svizzera è molto legata al futuro genero, tanto che, parlando del tatuaggio in comune fatto con la figlia (con la scritta “Liebe ohne Leiden”) aveva scritto: "Ti auguro un amore rispettoso, pieno di complicità, romantico , una persona che rappresenta un “plus” nella vita, con cui condividere le follie, le avventure più strane, i viaggi. Vedere il mondo insieme e condividerne la bellezza. Un amore in cui ci si occupa uno dell’altro, un amore protettivo e virtuoso perché gioisci del successo del tuo partner…l’amore come lo vedo io pieno di luce e privo di sofferenza. Liebe ohne Leiden. Un augurio d’ amore di una mamma per sua figlia ( che l’ha già trovato) e di una figlia per sua mamma( che lo troverà).Ti amo”.

Goffredo, Michelle e Aurora (Instagram Goffredo Cerza)

Di professione business analyst, Goffredo ha una passione per il fitness e lo sport, come si evince anche dagli scatti postati sui social (su Instagram è Kincerz). Lui e Aurora si sono conosciuti a Londra grazie a una comune amica che viveva lì. Un amore travolgente e sin da subito molto solido, tanto che il ragazzo - è nato e cresciuto a Roma, dove ha studiato prima di trasferirsi nella capitale britannica - si è trasferito a Milano proprio per stare più vicino ad Aurora. I due vivono insieme in centro città, pur essendo rimasti particolarmente legati alle famiglie d'origine.