Michelle Hunziker, viaggio indimenticabile in Lapponia. E una promessa alle sue figlie

Michelle Hunizker e le sue due figlie più piccole, Sole e Celeste, sono tornate a casa dopo un magico viaggio in Lapponia e Finlandia. Un'esperienza meravigliosa che resterà per sempre impressa nei loro cuori. La presentatrice tv e le bambine si sono commosse e anche divertite moltissimo ad assistere allo spettacolo della natura: hanno visto l'aurora boreale verde.

“Un viaggio indimenticabile… sapere che alle bimbe rimarrà questo ricordo, questa stupenda avventura condivisa con la mamma mi riempie di gioia”, ha scritto Hunziker a corredo di un post Instagram dove ha scelto di condividere un video dei loro momenti più belli della vacanza. E poi una promessa: “D’ora in poi dopo Natale ogni anno le porterò a scoprire il mondo insieme, se riesco porto anche Auri (sarebbe bello averlo tutte e tre), con dei viaggi immersi nella natura, a conoscere culture, cibi e usanze diverse dalle nostre. Aprirà la mente e il cuore a loro e anche alla mamma”.

Michelle Hunikzer e il post Instagram

Poi, in una Storia si è lasciata andare ad un’altra riflessione. “I nostri figli richiedono tante attenzioni, bisogna essere vigili, stargli dietro e non possiamo permetterci di mollare neanche un secondo della loro crescita, interpretare i loro desideri inespressi e bisogni… affinché possano sentire di essere seguiti, considerati e amati. Faticoso? Qualche volta sì, poi però quando meno te lo aspetti, in un batter d’occhio, ti riscaldano il cuore come solo loro sanno fare e piangi. Good night”. A fare da sfondo al post, si intravede una letterina scritta da una delle figlie più piccole, dove si riesce a leggere solo qualche riga, che mostra tanta dolcezza: “Mamma sei il mio mondo, il mio spazio e il mio tutto...”. Impossibile per una mamma non emozionarsi.