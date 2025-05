La Sicilia di Antonella Clerici, tra panorami da sogno e relax col compagno Vittorio Garrone: “Meraviglie della natura"

Legnano, 5 maggio 2025 – “Le meraviglie della natura”. Con queste parole la presentatrice legnanese Antonella Clerici ha condiviso alcune foto della sua vacanza in Sicilia, svelando le tappe del viaggio nell’Isola. “Scopello. I faraglioni della tonnara. Il mare blu di San Vito lo Capo. La riserva dello zingaro. Amici. La Sicilia che amo” ha scritto la conduttrice postando foto e video di queste giornate nel segno della spensieratezza e del relax. Insieme a lei l’inseparabile compagno Vittorio Garrone, al quale è legata ormai da quasi dieci anni.

La presentatrice, con un look acqua e sapone e un bel sorriso rilassato, ha postato foto delle spiagge baciate dal sole, di tante prelibatezze gustate e di alcuni momenti speciali trascorsi insieme agli amici di sempre. Per la conduttrice di Legnano un momento di relax, in un periodo molto intenso dal punto di vista professionale, tra l’impegno quotidiano di “E’ sempre mezzogiorno” (programma dedicato alla cucina in onda su Rai1) e il successo di “The Voice Senior” (l’edizione 2025 si è conclusa poche settimane fa con la vittoria della tarantina Patrizia Conte, della squadra di Gigi D’Alessio).

Originaria di Legnano (Milano), è rimasta molto legata alla sua città natale: “Vivevo in provincia, che mi ha dato tanto, ma che non ci si scrolla mai di dosso. Però, è stata anche il mio punto di forza: essere un po’ riservata, non festaiola, avere amici anche fuori dal mio mondo, mi ha protetto e tenuto con i piedi per terra" ha raccontato in una intervista a Il Giorno.

Nel corso del lungo Ponte del Primo Maggio tanti vip e volti noti dello spettacolo si sono concessi dei momenti di relax, tra mare e svago all’aria aperta: anche Katia Follesa ha scelto la Sicilia (Marzamemi) mentre Bianca Atzei si è goduta il primo mare della stagione a Varazze. Michelle Hunziker – in attesa dell’Eurovision Song Contest 2025 – si è goduta il sole vista lago mentre Chiara Ferragni è tornata nella sua città natale, Cremona.