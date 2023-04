Antonella Clerici: la figlia, il compagno, la passione per la cucina e il successo di The Voice Senior

Milano, 2 aprile 2023 – Antonella Clerici continua ad essere uno dei volti femminili più amati di sempre. Recente il grandissimo successo con ‘The Voice Senior’ e la sua versione ‘Kids’, ma molto apprezzato anche il programma culinario ‘É sempre mezzogiorno’. E stasera sarà ospite nello studio di ‘Che tempo che fa" a dialogare con Fabio Fazio.

Nata a Legnano, in provincia di Milano, Antonella Clerici ha debuttato in Rai come giornalista sportiva, conducendo dal 1989 al 1996 trasmissioni come ‘Dribbling’ e ‘Domenica Sprint’, che l’hanno resa popolare tra gli appassionati di calcio. Abbandonato lo sport, si è avvicnata “ai fornelli” e ha trovato la consacrazione con ‘La prova del cuoco’, condotta dal 2000 (saltando solo due stagioni). Trascinata dal successo di programmi in prima serata, tra cui ‘Il treno dei desideri’ (2006-2007) e ‘Ti lascio una canzone’, ha presentato il ‘Festival di Sanremo’ nel 2010 (la quinta donna a presentarlo). Nell’autunno 2018 ha lasciato la famosa cucina di Rai1 per riportare nelle case degli italiani il celebre programma ‘Portobello’, dell’indimenticato Enzo Tortora. Dal 28 settembre 2020 ha condotto sempre sulla rete ammiraglia della Rai il programma ‘È sempre mezzogiorno!’. Nella stessa stagione è stata anche impegnata a condurre il nuovo programma, intitolato ‘The Voice Senior’, uno spin-off di ‘The Voice of Italy’, che è tornato successivamente con una seconda e terza edizione. Nel 2023 ha presentato la primissima edizione di ‘The Voice Kids’.

Anche quest’anno, Antonella Clerici è stata in grado di riscuotere un grandissimo successo mettendo in scena una nuova entusiasmante edizione (la terza) per il programma di ‘The Voice Senior’, accogliendo negli studi tutti coloro che intendevano cercare la seconda occasione nella musica, realizzando così un sogno importante.

A neanche ventiquattro ore dal termine della terza edizione di ‘The Voice Senior’, Antonella Clerici è tornata subito al timone della prima serata di Rai 1 con ‘The Voice Kids’. Dopo lo spin-off di The Voice dedicato agli over-60, dunque, è partita la nuova versione "under" del talent dedicata ai più piccoli, a bambini tra i sette e i quattordici anni.

Attualmente, Antonella Clerici vive una bellissima storia d’amore con Vittorio Garrone, vicepresidente del gruppo energetico Erg, che dura da sette anni. I due si sono conosciuti grazie a Evelina Falchi, dietologa del programma ‘E’ sempre Mezzogiorno’. Seppure Vittorio e Antonella siano subito rimasti molto colpiti l’uno dell’altra, ci sono voluti tre mesi di corteggiamento prima che la presentatrice si lasciasse definitivamente conquistare.

Quando le nozze? In una recente intervista al settimanale ‘Oggi’, la presentatrice tv ha detto: “Non cedo! Il matrimonio mi porta sfiga”. E lo stesso Vittorio, il suo compagno, ha ammesso “È durissima! Non voglio giocarmela per poi sentirmi dire no”. Ma non è detto che, prima o poi, Antonella cambi idea.

Qualche anno fa, Antonella e Vittorio hanno deciso di andare a vivere in una casa immersa nel bosco, a Varinella di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, in Piemonte. Si tratta di un rifugio di legno con grandi vetrate che rendono gli spazi molto luminosi. Quì, la coppia ha riunito una corposa tribù. Garrone ha tre figli, lei ha la 14enne Maelle nata dall’amore con Eddy Martens. E poi ci sono i cani Argo, Pepper e Simba, i cavalli, le mucche, le galline e ancora caprioli, daini, cervi, cinghiali.

Maelle ha 14 anni. È nata dalla relazione tra Antonella Clerici e il suo ex compagno Eddy Mertens, durata ben 10 anni. Finito l’amore, i due sono però rimasti in buoni rapporti per il bene della figlia. A detta della mamma, Maelle è una ragazzina serena, che si impegna molto nello studio ed è sempre attenta alle esigenze altrui. Il loro legame è molto forte e poi, sono entrambe grandi appassionate di cucina. Ad unire le due è sicuramente il carattere: entrambe molto timide e riservate, non amano mostrarsi. “Mi ritrovo nella sua timidezza. Anche lei come me, che mi sono sempre sentita Cenerentola al ballo, non pensa mai di essere all’altezza della situazione. E Maelle, come me, non ama mostrarsi”, ha rivelato la presentatrice in un’intervista a ‘Gente’.

Antonella ha una sorella. Cristina è nata, proprio come Antonella, a Legnano e vive nell’hinterland di Milano. E’ quattro anni più piccola della conduttrice tv e si tiene ben lontana dai riflettori. Di professione, infatti, fa la psicologa. Le due sono legate da un rapporto di reciproca stima, sono la confidente l'una dell'altra.

Roma e Arquata Scrivia, ma Antonella Clerici non ha mai dimenticato la sua amata città di Legnano. La conduttrice Rai ha raccontato di essere cresciuta nella città in provincia di Milano e di aver frequentato le scuole locali fino al liceo classico. “A Legnano ho lasciato il cuore. Sono stata adottata da Roma ma Legnano è la mia città. Qua ho ancora delle amiche e ci sentiamo spesso”, ha raccontato in un’intervista.