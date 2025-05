Le vacanze dei vip: dal bagno di sole di Michelle Hunziker al ritorno alle origini di Chiara Ferragni

Milano, 1 maggio 2025 - Ponte del Primo maggio baciato dal sole con temperature estive e tanta voglia di godere del tempo libero all'aperto, tra pic-nic al parco e gite fuori porta. Voglia di relax open air anche per tanti vip di Milano e della Lombardia, che stanno trascorrendo i giorni di vacanza con famiglia e amici, in molti casi a contatto con la natura. C'è chi come Michelle Hunziker tra un impegno lavorativo e l'altro si concede una pausa in riva al lago e chi come Chiara Ferragni ha scelto questi giorni per tornare nella sua città natale, in un tuffo tra luoghi, ricordi e sapori dell'infanzia. Ecco come stanno trascorrendo il Ponte alcuni seguitissimi volti noti dello spettacolo.