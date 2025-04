Andrea Pucci e l’intervento al cuore dopo il malore sul palco: “Ho fatto il tagliando. Mi hanno messo a posto le coronarie”

Milano, 9 aprile 2025 – “Questo è il classico video che è giusto fare per tutti coloro che fino oggi si sono interessati della mia salute, scrivendomi migliaia di messaggi e chiedendomi quando avrei ripreso. Ecco questa è la notizia: mi hanno fatto il tagliando, mi hanno messo a posto le coronarie”. Con queste parole il comico milanese Andrea Pucci ha aggiornato attraverso i social i suoi fan, dopo il malore sul palco del Gran Teatro PalaGalassi a Forlì, lo scorso 28 marzo.

Il malore sul palco a teatro: “Non riesco ad andare avanti”

Il popolare monologhista, reso famoso dai successi televisivi di ‘Colorado’, aveva portato a Forlì lo show ‘30 anni… e non sentirli’, quando – dopo circa mezz’ora dall’inizio dello spettacolo – si è interrotto: “Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti...”, ha detto prima di dirigersi dietro le quinte. Dopo 15 minuti di attesa, uno dei musicisti aveva comunicato che al pubblico in sala: Pucci "sta bene, ma non è in grado di riprendere lo spettacolo".

I controlli e l’intervento

Il comico era stato visitato dai sanitari dell’ambulanza presente al Palafiera, per poi rientrare a fine serata a Milano, dove vive. Nei giorni successivi Pucci aveva spiegato di essere in procinto di effettuare alcuni accertamenti: “Oggettivamente non sto benissimo e devo fare dei controlli” aveva spiegato. Esami e controlli poi effettuati: “L’intervento è stato fatto una settimana fa – ha spiegato oggi il comico milanese, 59 anni-. Mi sento meglio, sto facendo un grande recupero”.

Il ritorno in scena

Poi l’annuncio relativo alle prossime date: “Il vero recupero per la mia salute siete voi – ha detto rivolgendosi al pubblico –. Perché senza di voi crollo. Quindi sabato e domenica sarò a Bassano del Grappa (in provincia di Vicenza) come da programma (il 12 e 13 aprile). Vi aspetto e ripartiamo” ha concluso sul suo profilo Instagram mandando un bacio.