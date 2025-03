Andrea Pucci è tornato a Milano dopo il malore improvviso a Forlì: la paura e poi l’abbraccio dei fan

Milano – “Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti”. Da dietro le quinte, l’attore Andrea Pucci ha rinunciato alle scene a causa di un improvviso malore che lo ha costretto a cancellare lo spettacolo “30 anni... e non sentirli” che avrebbe dovuto avere luogo venerdì sera al Gran Teatro PalaGalassi di Forlì. Il pubblico ha atteso per circa quindici minuti, sperando in un ritorno del comico, ma uno dei musicisti ha comunicato non era in grado di riprendere. Pucci è stato visitato subito dopo visitato dai sanitari dell’ambulanza presente al teatro e poi è rientrato a Milano.

La carriera di Pucci

Andrea Pucci, all’anagrafe Andrea Baccan, è nato a Milano il 23 agosto 1965. La sua carriera artistica ha avuto inizio in modo insolito: dopo aver lavorato nella tabaccheria di famiglia e come gioielliere, ha scoperto la passione per l’intrattenimento lavorando come animatore nei villaggi turistici. Fu proprio durante una cena che il giornalista Tiberio Timperi lo notò, presentandolo successivamente a un autore della trasmissione “La sai l’ultima?”. Partecipando come concorrente barzellettiere, Pucci conquistò il pubblico con la sua verve comica, dando il via a una carriera nel mondo dello spettacolo.

Negli anni successivi, Pucci si è distinto per i suoi monologhi ironici sulla vita quotidiana, evitando la satira politica e concentrandosi su temi universali come le dinamiche di coppia e le situazioni familiari. Il suo tormentone “È cambiato... tutto!” è diventato emblematico delle sue performance. Dal 2005 al 2006, ha fatto parte del cast di “Colorado”, programma comico di Italia 1, consolidando la sua popolarità. ​

Oltre la televisione

Oltre alla televisione, Pucci ha esplorato il mondo della letteratura con il libro “Ho sposato l’esorcista”, scritto insieme a Raffaele “Skizzo” Bruscella, offrendo uno sguardo umoristico sulle dinamiche matrimoniali. La sua passione per il calcio, in particolare per l'Inter, lo ha portato a partecipare come ospite a “Quelli che il calcio”, dove commentava le partite con il suo stile inconfondibile. ​

Negli ultimi anni, Pucci ha continuato a essere una presenza costante nel panorama televisivo italiano, conducendo programmi come “Big Show” su Italia 1 e partecipando come giudice a “Star in the Star” su Canale 5. La sua capacità di connettersi con il pubblico attraverso racconti di vita vissuta e situazioni quotidiane lo ha reso uno dei comici più amati in Italia.

La notizia del malore durante lo spettacolo a Forlì ha scosso i suoi numerosi fan, che si sono immediatamente mobilitati sui social per esprimere solidarietà e augurargli una pronta guarigione. Al momento, non sono stati rilasciati dettagli ufficiali sulle sue condizioni, ma l'affetto del pubblico testimonia l’impatto profondo che Pucci ha avuto nel cuore degli italiani.​