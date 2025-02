Alessandra Celentano a Sanremo 2025: la (temuta) maestra di danza di Amici ospite fissa del Dopofestival

Milano, 9 febbraio 2025 – Alessandra Celentano, la maestra “di ferro” della danza classica ad Amici di Maria De Filippi sbarca a Sanremo, precisamente al 'Dopofestival'. La maestra – una delle colonne portanti del talent show Mediaset– sarà ospite fissa di Alessandro Cattelan e da martedì 11 febbraio si unirà al gruppo di opinionisti, giornalisti e cantanti, per commentare le performance dell'Ariston.

A rivelare la notizia è stata Maria De Filippi durante la puntata di oggi del talent 'Amici', in onda su Canale5. Provocata con domande sui suoi futuri giudizi sui cantanti in gara, la Celentano ha replicato: "Io vado a mio gusto, in fondo vengo da una famiglia di artisti abbastanza riconosciuti, mi sembra. E poi il gusto artistico è personale e non si discute". E in un simpatico scambio con Emanuel Lo, maestro di danza di 'Amici' e compagno di Giorgia (in gara al Festival), ha poi aggiunto: "Sono fan di sua moglie, non di lui".

Alessandra Celentano ha 57 anni, è nata a Milano il 17 novembre e ha una sorella di nome Adriana. È figlia di Alessandro Celentano, fratello del cantante Adriano, il celebre “Molleggiato”. È quindi cugina della conduttrice Rosita Celentano, dell’attrice Rosalinda Celentano e del cantante Giacomo Celentano.

Dal 2003 è protagonista del programma televisivo ‘Amici di Maria De Filippi’ in qualità di insegnante di danza classica e coreografa. Severa e sempre molto decisa nel far valere le sue posizioni, la prof è sicuramente la più temuta tra gli allievi della scuola. Alcune sue frasi sono diventate dei veri e propri tormentoni. Nota per il suo rigore e per il suo rispetto per la disciplina, in questi anni in tv, non ha mancato di mostrare anche un’altra sua dote: l’ironia (e l’autoironia).

"Amici”, come detto, ma non solo. Tra le altre esperienze televisive della carriera di Alessandra Celentano ci sono anche ‘Pechino Express’ nel 2014, in coppia con il ballerino e coreografo Corrado Giordani, e ‘Selfie – Le cose cambiano’ insieme Simone Rugiati e il rapper Briga.