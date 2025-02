Stefano Conte, hair stylist dei vip: Irama porta al Festival di Sanremo lo stile made in Monza

Monza, 9 febbraio 2025 - Forbici e pettine e voilà, lo stile made in Monza arriva a Sanremo. Irama, cantante monzese, salirà sul palco dell’Ariston con il taglio di Stefano Conte, da decenni hair stylist dei vip e presente in più edizioni del Festival. Da sempre Irama, al secolo Filippo Maria Fanti, si affida alle abili mani di Conte per trovare il look: “Lo conosco da quando aveva 8 anni - ricorda l’hair stylist - nei giorni scorsi l’ho sentito. Era tranquillo e determinato, convinto di quello che fa. Da ragazzino diceva sempre: “Io so che ce la farò”. Sembrava un predestinato”.

L’hair stylist Stefano Conte ie la moglie Rosy Barbieri

A Sanremo Irama si presenterà con un taglio a metà strada tra mullet e wolf cut, come dicono i tecnici. Possiamo così aspettarci uno scalato/riccio con dei colpi di sole. Nell’ultimo video già porta quel taglio che ben si abbina con l’armatura medievale che indossa. Stefano è ormai un amico di famiglia, curando lo stile di mamma Patrizia e poi quello di Filippo/Irama. A lui il privilegio di ascoltare in anteprima qualche estratto del pezzo che porterà al Festival. “Mi ha spiegato la canzone - svela Stefano - è molto tecnica e carica di significato”.

Stefano Conte ne ha fatti parecchi di Festival insieme a Irama e non solo. Ricorda il più bello, quello dove ha curato l’immagine di Giò Di Tonno e Lola Ponce, nel 2008, arrivati quasi sconosciuti con “Colpo di fulmine”, un pezzo di Gianna Nannini. Non avevano ancora registrato il loro disco eppure hanno vinto, sbaragliando i big. “Una grande soddisfazione per tutta la squadra”, ricorda Conte.

Il Festival più triste invece nel 2021. Irama non poté salire sul palco dell’Ariston e gareggiò con il video registrato alle prove. Il cantante fu impossibilitato a esibirsi a causa della positività al Covid di due collaboratori e restò in gara grazie a una modifica “last minute” del regolamento voluta da Amadeus. “Uno dei collaboratori ero io - ricorda Stefano Conte -. Irama era furioso, non mi parlò per tanto tempo. Poi per fortuna facemmo pace. Quell’anno vinsero i Maneskin. Irama sarebbe stato un ottimo competitor”.

Con Stefano lavorano anche la moglie, Rosy Barbieri, truccatrice, e le due figlie. L’atelier di via Moriggia a Monza è da anni punto di riferimento delle star. Fra queste Giusy Ferreri che si è affidata al salone di Conte per sei shooting fotografici. “Oltre a essere parrucchiere - racconta Stefano - sono anche fotografo e tutti i poster dei tour riportano le mie foto”.

Stefano Conte è il parrucchiere dei vip dai Duran Duran in poi: portano il suo taglio “Il Volo” e gli artisti de “L’Isola dei famosi”, “X Factor” e “L’anno che verrà”.