Vittoria Ceretti, l’abito si strappa: la top model improvvisa un nuovo look al party di Bezos e Sanchez a Venezia

Brescia, 29 giugno 2025 – Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio al matrimonio di Jeff Bezos (fondatore di Amazon) e Lauren Sanchez (giornalista statunitense) a Venezia. La top model bresciana è stata fotografata numerose volte ed è sempre apparsa bellissima e decisamente impeccabile avvolta negli abiti che ha scelto per questa tre giorni italiana.

Il primo giorno, in occasione della cena di benvenuto organizzata dagli sposi, la modella ha scelto di indossare un abito d'archivio Dolce&Gabbana della primavera estate 2004 dai toni polverosi e cipriati. Il vestito ha una silhouette a sirena e asimmetrica – è più corto sul davanti e dotato di strascico - ed è tempestato di cristalli sul top - tutti applicati su una rete - e decorato con fiori 3D di tessuto, mentre i profili laterali presentano una chiusura a corsetto. A completare il look, una pochette di seta rosa, un raccolto iper chic e un collier bon ton che esalta l’eleganza senza tempo della giovane. Al suo fianco, Leonardo DiCaprio ha mantenuto come sempre il suo profilo basso: cappellino in testa abbassato sugli occhi e passo discreto, ha cercato anche questa volta di sottrarsi ai riflettori, lasciando tutto lo spazio alla sua compagna.

Vittoria Ceretti a Venezia per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Il secondo giorno, tra cerimonia e ricevimento, Ceretti ha invece optato per il nero. Se un tempo il colore non era ritenuto non idoneo ai matrimoni, oggi è, invece, di grande tendenza. Abito lungo total black con profondo scollo a V che ha illuminato con un prezioso collier, pochette nera e capelli raccolti in uno chignon.

La top model Vittoria Ceretti

Per la festa in maschera all'Arsenale di Venezia, dal tema ‘Dolce Notte’, la top model ha infine scelto un abito nude con maglie metalliche illuminate da strass e broccati. Ma proprio questo outfit ha subíto un cambiamento durante la serata, che Ceretti ha voluto ironicamente mostrare in una storia Instagram accanto alla scritta: “How it started, how it’s going” (‘come è iniziato e come sta andando’, ndr).

Vittori Ceretti mostra l'abito per la serata all'Arsenale a Venezia: 'How it started, how it's going' (com'è iniziato e come sta andando, ndr). (Foto profilo Instagram)

Sul social si vede infatti prima il vestito quasi perfetto, poi l’obiettivo si focalizza su un piccolo buco nella stoffa. E, infine, ecco come – forse dopo balli o semplici movimenti – quel foro quasi invisibile è diventato un vero e proprio strappo.

Vestito rovinato? Sì, ma la top model non ha mostrato alcun imbarazzo e ha preso la situazione in modo leggero e scherzoso, immortalandosi con il nuovo look a bordo di un taxi mentre rientrava in hotel. mentre Del resto, Vittoria può indossare qualsiasi cosa, lasciando sempre tutti incantati ad ammirarla.