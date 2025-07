Michelle Hunziker, da Milano a San Cassiano per una fuga dal caldo: “Con le mie cucciole al fresco”

Milano, 2 luglio 2025 – Fuga dal caldo di Milano. Michelle Hunziker ha lasciato il capoluogo lombardo, dove vive, ed è partita per la montagna insieme alle sue figlie Sole e Celeste. La destinazione? Il suo posto del cuore, San Cassiano, in Alto Adige. A rivelarlo è stata la stessa presentatrice tv che, sul suo profilo Instagram, ha postato alcune fotografie che la immortalano proprio sulle Dolomiti.

San Cassiano, luogo del cuore

Michelle ama molto il mare, ma ha anche una grande passione per la montagna. E spesso sceglie di trascorrere qualche giorno sulle Dolomiti, location a lei particolarmente cara, che sui social definisce ‘casa’. Non tagga mai il luogo dove soggiorna, ma dalle fotografie si vede che è un bellissimo hotel di San Cassiano, in Alta Badia, con camere che si affacciano sulle montagne: luogo perfetto per riscoprire la bellezza della natura.

Pit stop a San Cassiano per Michelle Hunziker (Foto profilo Instagram)

San Cassiano si trova a 1.537 metri sul livello del mare ai piedi dei massicci Lavarela e Conturines. Di fronte si distende il profilo del Sas de Pütia, del Gherdenacia, del Sassongher e del Gruppo del Sella. D’inverno è lo sci a farla da padrona, mentre d’estate sono i meravigliosi sentieri nel parco naturale Fanes-Senes-Braies e le escursioni sul monte Lagazuoi a rendere speciale le giornate. Anche la presentatrice tv, con un look da montagna, non rinuncia mai a qualche bella escursione . “Ready to go” (pronta ad andare, ndr) scrive su Instagram a corredo di una fotografia che la immortala in pantaloncini beige, camicia a quadretti rossi e bianchi e scarponcini con calzettone.

Michelle Hunizker a San Cassiano (foto profilo Instagram)

In vacanza con le figlie

Michelle non è sola. Ha scelto di trascorrere qualche giorno in montagna insieme alle sue due figlie più piccole: Sole e Celeste. “Con le mie cucciole….al fresco”, ha scritto su Instagram mostrando una specie di falò e specificando che sono 14 gradi. Temperatura completamente differente a quella che c’è a Milano, che anche oggi è città da bollino rosso.

Michelle Hunziker a San Cassiano, 14 gradi (Foto profilo Instagram)

Sole e Celeste, rispettivamente nate il 10 ottobre 2013 e l’8 marzo 2015, sono le figlie del secondo matrimonio della showgirl con Tomaso Trussardi. La primogenita Aurora, figlia nata dall’amore con Eros Ramazzotti, ha invece 28 anni. Chissà se anche quest’ultima –insieme al compagno Gofferdo Cerza e al loro bambino Cesare - raggiungerà la mamma e le sorelle in montagna? Probabile, anche perché lei e Michelle sono legatissime e trascorrono spesso le vacanze insieme.

I giorni in Sardegna

Prima delle Dolomiti, all’inizio di giugno, Michelle si era goduta qualche giorno in Sardegna. Come di consueto ormai nelle ultime stagioni estive, la conduttrice aveva scelto il nord est dell’isola, Baja Sardinia. “Primo tuffo nel mare più bello del mondo” aveva scritto su Instagram. E, condividendo un video con gli impareggiabili scorci dell’isola, tra spiagge dorate e acque cristalline, aveva aggiunto: “Quando il profumo del ginepro ti pervade sai che sei in Sardegna”.