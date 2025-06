Bianca Balti e l’amore con Alessandro Cutrera: “Un anno di noi”. La coppia innamoratissima al mare

Lodi, 29 giugno 2025 – Un anno d’amore per Bianca Balti e Alessandro Cutrera. La coppia festeggia il primo anniversario con una vacanza al mare e si mostra innamoratissima. “Un anno di noi”, ha scritto la top model lodigiana sul suo profilo Instagram pubblicando una fotografia che la immortala mentre bacia la sua dolce metà, in spiaggia. E subito dopo un altro scatto dove appare solo il suo compagno, sdraiato sul lettino.

'Un anno di noi', Bianca Balti e il suo compagno Alessandro Cutrera celebrano il loro amore (Foto profilo Instagram)

Bianca e Alessandro si frequentano, quindi, dalla scorsa estate. E a settembre, quando è arrivata la diagnosi del tumore ovarico, l’uomo era già lì, accanto a lei, a sostenerla, anche nei momenti più difficili: dall'operazione chirurgica alle cure.

In un’intervista la modella ha infatti detto che è “il primo uomo a prendersi cura” di lei. Anche per questo, ospite al programma di Rai 2 ‘Belve’, la modella ha rivelato che “questo è stato l’anno più bello della mia vita. Più mi succedono cose difficili, più capisco la mia forza interiore.”

Ma chi è Alessandro Cutrera? Di lui non si sa molto, perché è una persona piuttosto riservata e non fa parte del mondo della moda o dello spettacolo. Pilota automobilistico professionista che gareggia nella Ferrari Challange, da quattro anni corre nel team svizzero CCC Kessel Raching.

Bianca Balti e il fidanzato (Foto profilo Instagram)

Il primo incontro con Bianca Balti risale allo scorso anno, anche se lei - come ha dichiarato in alcune interviste - non voleva una relazione stabile perché si era ripromessa di rimanere da sola sopo l'ennesima delusione d'amore. La top model, infatti, aveva da poco chiuso la relazione con il collezionista d’arte americano Helly Nahmad, migliore amico di Leonardo DiCaprio, iniziata nei primi mesi del 2023.

“Mi è piaciuto subito, ma avevo detto alle amiche che per un anno non avrei frequentato nessuno. Così non l’ho baciato”, ha raccontato la 40enne. Ma dopo qualche settimana, Balti ha ceduto al corteggiamento. “All’inizio sono stato ghostato parecchio”, ha raccontato Alessandro in un’intervista a ‘Le Iene’ Alessandro, ricordando i primi approcci.

La top model non solo si è lasciata andare. È stata sempre lei a ufficializzare la loro storia sui social con la delicata e dolce caption “Il lato positivo, l’amore guarisce”.