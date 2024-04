Alessandra Celentano, chi è l’insegnante di Amici: età, carriera, marito e Instagram

Milano, 28 aprile 2024 – Alessandra Celentano ospite di Silvia Toffanin, a ‘Verissimo’, oggi, domenica 28 aprile, alle 16.30. Nella stessa puntata anche le sorelle Annalisa e Francesca Minetti; Cristiano Malgioglio, tra i giurati di ‘Amici di Maria De Filippi’, e Carlotta Ferlito. Per la parentesi ‘Terra Amara’, ci sarà Serpil Tamur, l’attrice che interpreta la “nonnina” Azize, con suo marito Uygur.

Alessandra Celentano ha 57 anni, è nata a Milano il 17 novembre e ha una sorella di nome Adriana. È figlia di Alessandro Celentano, fratello del cantante Adriano. È quindi cugina della conduttrice Rosita Celentano, dell’attrice Rosalinda Celentano e del cantante Giacomo Celentano.

Alessandra e Rosita Celentano (Foto profilo Instagram)

Fin da bambina inizia a studiare danza con maestri di fama internazionale, fino a perfezionarsi all'Opera di stato di Budapest. Successivamente, grazie a una borsa di studio, frequenta il corso di perfezionamento professionale di danza a Reggio Emilia, che anni dopo la vedrà come docente.

A metà degli anni Ottanta entra a far parte dell'Aterballetto diretto da Amedeo Amodio, dove interpreta ruoli da prima ballerina in coreografie di alcuni tra i più grandi coreografi del Novecento (Ailey, Balanchine, Forsythe, Tetley, Childs e altri) e balla accanto a grandi interpreti del mondo della danza (Elisabetta Terabust, Alessandra Ferri, Monique Loudières, Alessandro Molin, Vladimir Derevianko, Julio Bocca). Prende parte a tournée in Europa, Stati Uniti, Canada, Brasile, Algeria, Tunisia e Venezuela. Diretta da Amodio e Gheorghe Iancu, è tra i protagonisti di alcuni tra i più prestigiosi balletti degli anni '80 e '90 come ‘Lo schiaccianoci’, ‘Carmen’ e ‘Riccardo III’. Durante il periodo all'Aterballetto ha occasione di lavorare anche con Gheorghe Iancu, con il quale nasce una collaborazione che la porterà a lavorare con lui come ballerina e assistente alla coreografia.

Negli anni successivi è Maître de ballet nei maggiori teatri d'Italia, dal Teatro della Scala di Milano al Teatro dell’Opera di Roma. E ancora al Teatro Comunale di Firenze o Teatro San Carlo di Napoli. È nel corso di questi anni che lavora a stretto contatto con grandi nomi della danza come Carla Fracci, Roberto Bolle, Massimo Murru, Luciana Savignano, Isabelle Guérin, Oriella Dorella, Jose Perez.

Alessandra Celentano (Foto profilo Instagram)

Dal 2003 partecipa al programma televisivo ‘Amici di Maria De Filippi’ in qualità di insegnante di danza classica e coreografa. Qui ha avuto e ha ancora oggi la possibilità di far valere e trasmettere nel migliore dei modi i suoi insegnamenti. Severa e sempre molto decisa nel far valere le sue posizioni, la prof è sicuramente la più temuta tra gli allievi della scuola. Nel 2009 ha avuto il piacere anche di essere direttore artistico dello spettacolo di due ex allievi della scuola come Anbeta e Josè.

Tra le altre esperienze televisive della carriera di Alessandra Celentano ci sono anche ‘Pechino Express’ nel 2014, in coppia con il ballerino e coreografo Corrado Giordani, e ‘Selfie – Le cose cambiano’ insieme Simone Rugiati e il rapper Briga.

Il prossimo 7 maggio usciràin libreria il primo libro di Alessandra Celentano: "Chiamatemi Maestra. Disciplina, passione, curiosità e nessuna scusa", edito da Mondadori. “La danza è la mia vita. È stata il mio sogno da realizzare, il mio obiettivo da inseguire, il mio passato, il mio presente e il mio futuro. La danza è il mio tutto. La mia migliore amica, il mio grande amore. Non mi ha fatto dormire, mi ha fatto ridere, piangere, essere felice. E non mi ha mai lasciata. Non l'ho mai lasciata. La danza è quello che sono. Sono una ballerina, lo sono sempre stata e sempre lo sarò, anche se ora non posso più ballare. È la mia identità”, si legge nella presentazione del testo.

Alessandra Celentano è stata sposata con il finanziere e maestro di karate Angelo Trementozzi dal 2007 al 2012. Poi, non c’è stato più nessun altro che le ha fatto battere il cuore. In un’intervista a ‘Belve’, ha rivelato di non aver più avuto nuovi amori nè flirt dopo la fine del matrimonio: “Mi devo vergognare?”, aveva domandato. Spiegando che è “casta da 14 anni”. “Ho chiuso boutique”, aveva detto sorridendo.

Alessandra soffre della sindrome dell'alluce rigido, comune nei ballerini, a causa della quale si è sottoposta ad alcuni interventi chirurgici, il più recente nel 2017, che non le hanno però più permesso di ballare. “È un male diffuso fra i ballerini – ha spiegato in un’intervista - perché è causato dalla eccessiva usura del piede e, se curato in tempo, non è grave. Io, però, l’ho trascurato ed è stato un grande errore: tre anni fa sono arrivata al punto che, se non mi imbottivo di antidolorifici, non riuscivo nemmeno più a camminare”.

Alessandra Celentano è presente su diversi social network. Su Facebook condivide fotografie e post che riguardano soprattutto i suoi impegni di lavoro. Mentre su Instagram – profilo che vanta 596mila follower – mostra un po’ di più ciò che riguarda la sua vita privata: diverse le fotografie tratte da Amici e da altri lavori al di fuori dell’Accademia, ma anche i momenti di svago e relax. Spesso si lascia immortalare insieme alla cugina, Rosita Celentano.