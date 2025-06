Violenza sessuale sulla ciclopedonale. Un anno e nove mesi a un operaio

Il tribunale di Lodi ha condannato a un anno e 9 mesi per violenza sessuale un operaio nigeriano di 23 anni domiciliato in provincia di Lecco che, secondo l’accusa, nella prima serata del 15 agosto del 2021, lungo la pista ciclopedonale che collega Tavazzano con Villavesco a Lodi Vecchio, aveva aggredito una ragazza di 25 anni.

La donna, originaria del Camerun poco prima era scesa dal treno, dopo un turno di lavoro in un albergo di Milano, e stava percorrendo a piedi il tragitto di circa quattro chilometri verso la sua abitazione quando è stata aggredita alle spalle dall’uomo che l’ha poi trascinata in una siepe.

Dopo l’aggressione aveva riportato una prognosi di 7 giorni per graffi e contusioni ma anche l’aggressore, che non era riuscito a denudare la vittima, aveva riportato una profonda morsicatura, inferta dalla donna, e varie ecchimosi, in una colluttazione in cui era intervenuto anche il marito di lei, che le era andato incontro preoccupato del ritardo.

La pena è di un anno e 9 mesi con sospensione condizionata alla partecipazione a un corso di recupero per uomini responsabili di violenze.