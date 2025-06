Lecco, sedicenne violentata nel “bar dello Zoo” di Brivio: 14 anni e 4 mesi a Greg Rigamonti il Blues Brother italiano

Brivio (Lecco), 4 giugno 2025 – È stato condanno a più di 14 anni di carcere per violenza sessuale sui minori il “Blues brother” italiano. E potrebbe non essere ancora finita, perché su di lui pendono anche altre accuse. I giudici del tribunale di Lecco hanno condannato a 14 anni e 4 mesi di carcere Greg, Graziano Rigamonti, barista di 35 anni di Besana Brianza (Monza), che, oltre a gestire il Bar dello zoo di Beverate – frazione di Brivio nel Lecchese – ha violentato, almeno in base alla sentenza di primo grado, una 16enne che si è ritrovata nuda e ubriaca fradicia sul bancone del locale.

La ragazza, 16 anni, è stata drogata e poi violentata (immagine di repertorio)

Lo choc dei genitori

A trovare la figlia in quello stato, come il barista del resto, sono stati i genitori della ragazzina, preoccupati del suo mancato ritorno a casa: in seguito alla loro denuncia sono poi scattate le indagini. È successo nell'estate del 2023. Greg era anche il frontman della cover band italiana dei Blues Brothers.

L’indagine continua

Non un caso isolato, anzi: il 35enne ha reclutato diversi giovanissimi per incontri sessuali a pagamento con clienti di app e siti di incontri. Il Blues Brother italiano è stato condannato anche a 45 euro di multa, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e poi al divieto di avvicinamento da luoghi frequentati da minori. I giudici hanno inoltre rimandato al pubblico ministero gli atti relativi a possibili casi di calunnia, falsa testimonianza, cessione di benzodiazepine a minorenni e un'altra violenza sessuale.