Casalpusterlengo, chiuso il sottopasso per lavori: nel quartiere San Biagio scatta il servizio navetta

Codogno (Lodi), 30 maggio 2025 – Il servizio navetta per i cittadini del quartiere San Biagio di Codogno, verso il centro della città, ora è realtà.

Lo aveva annunciato nei giorni scorsi il sindaco Francesco Passerini, deciso a ridurre i disagi, per l’imminente chiusura del sottopassaggio ferroviario di via Borsa. Da decenni il percorso ha infatti bisogno di essere sistemato e ora che si entra nel vivo dell’operazione, i residenti temono ripercussioni sulla vita quotidiana. I lavori inizieranno probabilmente il giorno 4 giugno, e avranno degli step, sotto il monitoraggio del Comune (anche se la competenza è di Rfi, con cui l’ente ha siglato una convenzione per intervenire drasticamente e migliorare il sottopassaggio di via Borsa).

Le misure

”Il trasporto eccezionale per i residenti del quartiere San Biagio, per la chiusura del tratto pedonale di via Borsa, dovuta ai lavori di riqualificazione e valida, per 3 mesi, dal 3 giugno, è stato attivato - conferma Passerini - la partenza è alle 9.30 da viale dei Mille, all’altezza dell’America bar e il ritorno è alle 11.30 da piazza XX settembre, angolo via Alberici, in centro”.. Al momento è stato stabilito che il servizio sarà disponibile martedì 3,10, 17, 24 giugno e venerdì 6, 13, 20, 27 giugno. Si potrà sfruttarlo, gratuitamente, per andare a svolgere commissioni. Nei giorni scorsi, intanto, è stata posizionata apposita segnaletica, riducendo quindi sorprese e disagi.

Nel frattempo si è pensato alla messa in sicurezza del passaggio laterale di viale Duca D’Aosta che, parallelo al sottopassaggio di via Borsa, permetterà di arrivare a piedi in viale Trento, finché tutto sarà risolto. Infine è stata ridotta la velocità di percorrenza, da 50 a 30km orari, all’ingresso di Codogno, arrivando da Somaglia.