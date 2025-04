Allarme posteggi selvaggi: allo studio modifiche della viabilità

Occhi puntati su una “mini rivoluzione“ dell’assetto viario di Codogno: Polizia Locale e assessorato alla Viabilità hanno avviato un percorso di studio e verifica per definire un piano d’intervento da concretizzare per l’estate. Sono già stati effettuati incontri per analizzare le principali criticità attuali nella cerchia urbana con il focus su alcune zone di centro e periferia. Una delle aree su cui amministratori e vigili urbani hanno posto l’attenzione è quella tra le vie Zara e Pola, diventate troppo strette per essere percorse a doppio senso di marcia, trasformatesi, sui due lati, in un parcheggio “selvaggio“: si sta studiando l’ipotesi di istituire il senso unico di marcia così come il riordino sembra necessario al villaggio San Biagio tra la via omonima e il dedalo di viuzze all’ombra dell’ex fabbrica Fardeco. Anche via Carducci, il secondo tratto dall’incrocio con via Diaz e la circonvallazione, è sotto attenta valutazione così come via Fallaci, la mini bretella che collega viale Resistenza e via Collodi ad oggi a senso unico ma oggi vittima di posteggio selvaggio soprattutto nell’iniziale tratto di ciclabile.