La caccia al parcheggio gratuito. Quartiere San Biagio assediato

Fibrillazione nel quartiere San Biagio, dove l’attivazione della Zpru 5 Villa Reale ha innescato un effetto domino sul traffico e sulla sosta. Con l’entrata in vigore delle strisce blu in alcune vie comprese tra il centro e la Reggia, le strade limitrofe rimaste a sosta libera, come via Volta, stanno subendo una forte pressione, trasformandosi in un rifugio per automobilisti in cerca di parcheggio gratuito. A segnalare le difficoltà dei residenti è stato il consigliere comunale Stefano Galbiati (Noi con Dario Allevi), che ha sollevato una curiosa questione in aula. Il caso è nato da una telefonata tra una cittadina di via Volta e il centralino di Monza Mobilità. Secondo quanto riferito da Galbiati, all’utente sarebbe stato suggerito di raccogliere 50 firme tra i residenti per chiedere l’estensione della Zpru alla loro via. "Una segnalazione bizzarra – commenta Galbiati –, voglio credere si tratti di un errore". Come premessa il consigliere ha fatto presente come "via Volta sia diventata una zona cuscinetto per i parcheggi, sempre più congestionata, come tutto il quartiere San Biagio". A rispondere, è stata l’assessora alla Mobilità Irene Zappalà, che ha confermato di voler approfondire l’accaduto.

"Non esiste una prassi simile – dichiara l’assessora – e temo che ci sia stato un classico caso di “telefono senza fili”, per cui sia arrivata alla fine una versione distorta". L’assessora, però, non ha nascosto che via mail anche lei ha ricevuto segnalazioni da parte di residenti non compresi nella nuova Zpru. "Effettivamente – ammette –, ci stanno arrivando molte richieste di inclusione da parte di cittadini che risiedono in vie rimaste fuori dalle nuove strisce blu. Dopo aver osservato i vantaggi del pass residenti (un permesso annuale da 25 euro) alcuni lo vorrebbero anche per la propria via". Un trend inaspettato, per cui dai residenti ora le strisce blu vengono percepite come un’occasione per recuperare ordine e stalli sotto casa. "Io sto prendendo atto delle richieste che arrivano - conclude l’assessora -, rispondendo che confermiamo l’attivazione nelle vie che abbiamo comunicato e non in altre al momento, ma è un segnale che è interessante da analizzare". La Zpru Villa Reale entrerà in vigore il 3 giugno, con le otto nuove vie di raccordo tra Villa e centro con stalli a pagamento, che si aggiungono alle tre attivate a marzo (Boccaccio, Petrarca e viale Regina Margherita). I residenti possono richiedere un pass legato a una targa a 25 euro annuali, mentre per i non residenti l’abbonamento è di 40 euro al mese per i monzesi e di 50 per chi viene da fuori.

