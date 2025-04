Via libera al maxi parco agrivoltaico: "Disastro paesaggistico e sociale"

L’agrivoltaico arriva a Mulazzano, ma non mancano le polemiche. "È un’invasione". Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto agrivoltaico, con pannelli posti su “inseguitori solari“ alti circa 4.5 metri, in modo da consentire anche la coltivazione dei terreni sottostanti. Un sito da un milione di metri quadrati (116 ettari), di proprietà di un’azienda agricola di Mulazzano sono stati destinati al progetto. Si estenderà dunque su un’area più vasta degli abitati di Mulazzano e Cassino d’Alberi. "Un disastro ambientale, paesaggistico, ma anche sociale" dice Stefania Rossi, ex assessora all’Ambiente e consigliera comunale di Mulazzano Civica, lista di minoranza. Contestato anche all’Amministrazione comunale il non avere reso noto il via libera ministeriale arrivato lo scorso 17 dicembre. "Un silenzio voluto, che non ha permesso agli abitanti di esprimere opinioni e osservazioni". L.R.C.