Tavazzano: operaio schiacciato da un trattorino. Accertamenti anche di Anas

Tavazzano con Villavesco – Muore sul lavoro schiacciato dal trattorino tagliaerba, scatta l’indagine di Anas. La società, che gestisce la rete stradale nazionale, comunica di voler far luce – per quello che le compete – sull’infortunio mortale avvenuto a Tavazzano con Villavesco domenica scorsa.

“Sono in corso da parte di Anas tutte le verifiche e gli accertamenti sull’incidente mortale occorso a un dipendente di una ditta appaltatrice per lo sfalcio d'erba, lungo la statale 9 Via Emilia”, si legge nella nota. Secondo i primi accertamenti, l'operaio sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo che stava utilizzando per le consuete operazioni di taglio dell'erba.

Da Anas arriva anche una nota di vicinanza ai parenti del lavoratore: “Anas esprime profondo cordoglio ai familiari della vittima”.

Non si vuole quindi lasciare nulla al caso in merito alla tragica morte dell’operaio 63enne serbo Ilic Miodrag. L’uomo, residente a Ostiano, nel Cremonese, ha perso la vita, mentre lavorava in viale Delle Rimembranze. A nulla sono valsi gli immediati tentativi di soccorso.

C’è stato il ribaltamento di un trattorino tagliaerba che, come verificato poco dopo dai carabinieri della compagnia di Lodi, era sul punto di essere caricato per il trasporto su un camioncino. Qualcosa, però, è andato storto e si è verificato il dramma.

Via delle Rimembranze è una strada secondaria a fondo chiuso della frazione di Villavesco, esterna rispetto al centro del paese. Si trova nelle vicinanze della strada provinciale 218, nella zona del cimitero. È laterale rispetto a via Roma, che si incontra prima del parco George Bernard Show. Oltre ai carabinieri e ai soccorsi, sono stati allertati i vigili del fuoco e i tecnici dell’Agenzia di tutela della salute. La tragedia è avvenuta durante la Festa di primavera.