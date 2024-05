Tavazzano con Villavesco, operaio muore schiacciato da un trattore tagliaerba

Tavazzano con Villavesco (Lodi) – Si ribalta col trattorino tagliaerba e resta schiacciato, 63enne perde la vita. Tragedia alle 8.50 a Tavazzano con Villavesco, in provincia di Lodi. L'allarme per un soccorso d’urgenza, un infortunio sul lavoro, è arrivato da viale Rimembranze, strada secondaria a fondo chiuso della frazione di Villavesco ed è esterna rispetto al centro del paese. Si trova nelle vicinanze della strada provinciale 218, nella zona del cimitero.

L'uomo ha perso la vita schiacciato dal peso del trattore: l'intervento dei Vigili del Fuoco a Tavazzano con Villavesco

Per cause al vaglio dei carabinieri e dell’Agenzia di tutela della salute, sembra che un uomo stesse guidando un trattorino per tagliare l'erba. Poi qualcosa è andato storto, nel tentativo di caricare il mezzo su un camion per il trasporto. C'è stato un ribaltamento e il 63enne purtroppo è rimasto schiacciato, riportando traumi gravissimi. Nonostante l'immediato tentativo di soccorso, non è stato possibile fare nulla per salvarlo. I vigili del fuoco sono arrivati con un’autogri per liberare la vittima dalla morsa del veicolo e affidarla ai sanitari. Il mezzo è stato quindi sollevato e il personale sanitario ha potuto intervenire. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha mandato sul posto l'auto medica e una ambulanza della Croce rossa di Lodi. Tutto però purtroppo è stato inutile. Ora sono in corso gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dei fatti. I soccorsi hanno attratto diversi curiosi dato che in paese è in corso la Festa di primavera e si sono sentite le sirene.