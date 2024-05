Si ribalta il trattorino tagliaerba. Muore sul colpo operaio di 63 anni

(Lodi)

Trattorino tagliaerba si ribalta mentre viene caricato su un camioncino, morto operaio. Aveva purtroppo traumi gravissimi il 63enne serbo Ilic Miodrag di Ostiano, località in provincia di Cremona, che ha perso drammaticamente la vita ieri mattina alle 8.50 a Tavazzano con Villavesco. L’allarme è scattato d’urgenza, per un infortunio sul lavoro, avvenuto in viale Rimembranze e la macchina dei soccorsi si è prontamente attivata. È stato segnalato il ribaltamento di un trattorino tagliaerba che, come verificato poco dopo dai carabinieri della compagnia di Lodi, era sul punto di essere caricato, per il trasporto, su un camioncino. Ma qualcosa è andato storto e si è verificato il dramma.

Via delle Rimembranze è una strada secondaria a fondo chiuso della frazione di Villavesco ed è esterna rispetto al centro del paese. Si trova nelle vicinanze della strada provinciale 218, nella zona del cimitero. È una via laterale a via Roma, che si incontra prima del parco George Bernard Shaw. Sono stati allertati anche i tecnici dell’Agenzia di tutela della salute, competenti in materia di incidenti sul lavoro, e ora si accerteranno le eventuali responsabilità. Anche se questo, purtroppo, non potrà più cambiare l’esito della tragedia. I vigili del fuoco sono arrivati con autopompa e autogru per liberare la vittima dalla morsa del veicolo e affidarla ai sanitari. Il mezzo è stato quindi sollevato e il personale sanitario ha potuto intervenire. L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha mandato sul posto l’auto medica e una ambulanza della Croce rossa di Lodi. Tutto però purtroppo è stato inutile.

Ora sono in corso gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dei fatti. I soccorsi hanno attratto diversi curiosi dato che in paese è in corso la Festa di primavera e si sono sentite le sirene. Terminati la constatazione di decesso e i rilievi e raccolte le testimonianze dei presenti, vista la chiara dinamica dei fatti, la salma è stata lasciata a disposizione dei familiari per organizzarne le esequie.