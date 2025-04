Settimana dell'immunizzazione 2025, ambulatori vaccinali straordinari nel Lodigiano: ecco quando e dove

Lodi, 17 aprile 2024- Ambulatori straordinari, nel Lodigiano, per la Settimana mondiale dell'Immunizzazione promossa dall'Organizzazione mondiale della Sanità. Li attiverà l’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi dal 24 al 30 aprile, con lo slogan " Close the Immunization Gap". Cosa sono Sono ambulatori straordinari per la somministrazione di vaccinazioni a titolo gratuito o in co-pagamento (solo per alcune tipologie di vaccini e per soggetti che, pur non avendo diritto alla gratuità, decidono di farsi vaccinare). L’équipe medica e infermieristica vaccinale, inoltre offre sportelli informativi ad accesso libero presso i propri centri del territorio Lodigiano. La direzione “Dobbiamo lavorare in maniera prioritaria sulla sensibilizzazione dei pazienti fragili, gli anziani, coloro che hanno più patologie e soprattutto gli oncologici – sottolinea il direttore generale della Asst Guido Grignaffini - per loro vaccinarsi significa ridurre le possibilità di infezione e anche la mortalità: il fuoco di Sant’Antonio, per esempio, può avere conseguenze gravi e su questo fronte bisogna fare di più perché se tanti si vaccinano contro l’influenza, pochi ancora si vaccinano contro lo pneumococco e ancora meno sono coloro che si vaccinano contro l’Herpes Zoster”. Dove andare per ogni tipologia di vaccinazione

Lo sportello informativo per tutte le vaccinazioni sarà attivo il 22 e il 24 aprile, dalle 9 alle 12, al centro vaccinale Sant’Angelo Lodigiano - Strada Provinciale, 19. Il 23 aprile dalle 8.30 alle 12 al centro vaccinale di Lodi -via Bassi, 1; il 29 aprile dalle 13.30 alle 15.30 al centro vaccinale di Casalpusterlengo – Via Crema, 15. L’ambulatorio per le vaccinazioni Hpv, gratuito, è per : femmine e maschi nel 12° anno di vita (nel 2025 per i nati nel 2013); femmine e maschi, fino a 26 anni; soggetti affetti da infezione da Hiv; uomini che fanno sesso con uomini (MSM - men who have sex with men) e sex workers di entrambi sessi senza limiti di età; donne con diagnosi di lesione cervicale di grado CIN2+ o HSIL negli ultimi 3 anni, senza limiti di età; soggetti con comportamenti a rischio di infezione di entrambi i sessi. L’offerta è in co-pagamento per le donne nate prima del 1997 (1996 e precedenti) e per gli uomini nati prima del 1998 (1997 e precedenti). Le programmazioni in accesso libero sono il 22 aprile dalle 13.30 alle 15.30 al centro vaccinale di Lodi -via Bassi, 1; il 24 aprile dalle 13.30 alle 15.30 Al centro vaccinale di Casalpusterlengo – Via Crema, 15; il 29 aprile dalle 8.30 alle 10 al centro vaccinale di Sant’Angelo Lodigiano - Strada Provinciale, 19. L’ambulatorio vaccinazioni adulti, l’offerta gratuita riguarda: Morbillo -Parotite-Rosolia-Varicella; Difterite-Tetano-Pertosse-Polio per tutti; vaccino anti-Pneumococco e anti Herpes Zoster per gli over 65 e categorie a rischio (affetti da cardiopatie, BPCO, Diabete, Nefropatie, patologie con immunodeficienze, recidive da herpes zoster) Per chi non rientra nelle categorie le vaccinazioni sono offerte in co-pagamento . Le programmazioni in accesso libero sono: il 24 aprile dalle 8.30 alle 11.30 al entro vaccinale di Lodi -via Bassi, 1; il 28 aprile dalle 13.30 alle 15.30al centro vaccinale di Casalpusterlengo – Via Crema, 15 e il 29 aprile dalle 10 alle 11.30 al centro vaccinale Sant’Angelo Lodigiano - Strada Provinciale, 19.